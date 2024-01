Un gatto può fare la tua felicità, se vivi da solo dovresti pensarci!

Esistono ben 10 motivi per cui vivere con un gatto può giovare alla tua salute, ma occhio ai suoi bisogni!

Quando si sceglie di accogliere in casa un animale domestico è chiaro che bisogna sempre pensarci su non due ma 10 volte, un ragionamento da fare però ancora più accuratamente qualora si vivesse da soli e magari lontani da amici e parenti. Anche se un recente studio ha dimostrato che vivere con un gatto può migliorare la qualità della vita di una persona sola, infatti, è la qualità della vita del gatto stesso che non sempre giova di tale connubio, presto per via di molti aspetti del lato caratteriale di un gatto che ancora oggi si tende a fraintendere. Se avessi però tutte le carte in regola per ospitare un gatto, probabilmente dovresti farlo, ecco perché.

Un solo gatto, 10 benefici! Se lo fai nel modo giusto la convivenza sarà più speciale che mai

Come già anticipato prima, quando si decide di ospitare un gatto soprattutto se si è soli, bisogna pensarci molto bene. Al di là del pensiero comune che questi animali siano solitari ed indipendenti, infatti, i gatti hanno anche bisogno di affetto e socialità, ed anche in modo profondo! Se si è soli e quindi costretti a lasciare anche il gatto solo in casa per lunghi periodi, è dunque molto meglio demordere per non vivere solo i lati bui di tale convivenza, altrimenti però puoi avere grossi benefici.

Avere un gatto aiuta a mantenersi giovani, prendersi cura di qualcuno, anche se fosse un animale, è un metodo per limitare la demenza ed allontanare l’invecchiamento celebrale. Anche le fusa del gatto sono però curative e diversi studi hanno confermato come queste siano in grado di migliorare la salute del cuore, oltre che migliorare il nostro sonno.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Una casa in cui sia presente un gatto, poi, è sicuramente una casa più viva ed allegra, i stimoli positivi aumentano e con essi anche la felicità generale, con miglioramenti netti della condizione generale. Avere qualcuno che stia ad aspettarci quando torniamo è appagante e con un gatto scoprirete che questo rapporto non sarà solo di bisogno, ma di stima reciproca vera e pura.

La solitudine è spesso la prima causa di invecchiamento e depressione, ed è incredibile come un micetto tutto pelo possa cambiare questa condizione, se i bisogni del gatto non possono essere soddisfatti a pieno, tuttavia, la convivenza potrebbe essere tutt’altro che felice, visto che un gatto stressato sarà incline a comportamenti distruttivi e mai graditi in casa.

Facendo le giuste analisi potremo però scegliere di portare a casa un gatto e senza dubbio non ce ne pentiremo mai, scoprendo come queste creature siano in grado di dare di più di quel che ci si aspetta.