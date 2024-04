Uomini e Donne, il cavaliere abbandona la tv per la politica: di chi si tratta

Uomini e Donne è spesso un trampolino di lancio per carriere più promettenti. Non tutti coloro che passano da quello studio però proseguono la loro carriera nel mondo dello spettacolo, anzi. Un noto cavaliere del programma avrebbe preso una strada completamente diversa. Di che cosa si tratta?

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto in merito a questa svolta del tutto inaspettata.

Cavaliere di Uomini e Donne abbandona la trasmissione per dedicarsi alla politica

Uomini e Donne è un format molto in vista, in quanto offre una vetrina molto importante a chiunque riesca a sfruttare appieno questa occasione. È proprio su questo discorso che ha deciso di puntare un uomo che in passato ha fatto parte del cast dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne.

Questa personalità ha fatto più volte parlare di sé, in quanto ha avuto celebri scontri con Tina e in più occasioni ha saputo mettere di fronte a tutto il suo carattere determinato e a tratti duro. Parliamo di un uomo che quando è arrivato in trasmissione era già molto realizzato sotto il profilo lavorativo.

Ha però deciso di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi per cercare di trovare una compagna ideale in grado di allontanarlo da tutti i suoi traumi. Purtroppo però in questo settore non aveva avuto successo e alla fine aveva lasciato il programma.

Elio Servo si dedica alla vita politica

L’uomo di cui stiamo tanto parlando è proprio Elio Servo, un uomo che si è presentato a Uomini e Donne in qualità di imprenditore e amministratore di un’azienda di impiantistica industriale. L’uomo non aveva riscosso il successo desiderato in quanto estremamente concentrato su se stesso o, almeno, questa era l’impressione che ha fatto trapelare di se stesso.

Attualmente l’uomo ha deciso di dedicarsi alla politica, motivo per cui si è candidato nel consiglio comunale del suo paese. Molte persone lo hanno riconosciuto proprio poiché un ex volto noto della trasmissione di Maria De Filippi.

Ironicamente molte persone hanno detto che voteranno per lui proprio perché in passato ha saputo farle ridere a seguito delle sue numerose litigate con Tina. Speriamo che la sua avventura in politica possa avere molto più successo rispetto a quella che invece riguarda le vie del cuore.