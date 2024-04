Meg Bennett non ce l’ha fatta, ha perso la sua battaglia: lo straziante annuncio

L’attrice Meg Bennett, nota per i suoi ruoli in Febbre d’Amore e General Hospital, è morta all’età di 75 anni a Los Angeles. La notizia del suo decesso è stata resa nota ieri dal LosAngelesTimes.com, anche se il decesso risale al 11 Aprile 2024.

La famiglia ha comunicato che la Bennett ha perso la sua battaglia contro un cancro. Lascia il marito Robert Guza Jr, incontrato sul set di General Hospital e sposato nel 2004, due figliastre, quattro nipoti e la sorella.

Meg Bennett ha iniziato la sua carriera come attrice nel mondo delle soap opera, recitando nei ruoli di Julia Newman in Febbre d’Amore e Allegra Montenegro in General Hospital. Successivamente ha intrapreso anche la carriera di sceneggiatrice per entrambe le serie, ricevendo ben cinque nomination ai Daytime Emmy Awards.

Oltre al mondo delle soap opera, Meg Bennett ha calcato anche i palcoscenici di Broadway, partecipando a spettacoli come Godspell e Grease. Tornata a Los Angeles negli anni ’80, ha ripreso il ruolo di Julia Newman in Febbre d’Amore, ruolo che ha interpretato fino al 2020. In un intervista della metà degli anni ’80 dichiara:

“Recitare mi rende un po’ pazza a volte. Aspetti per fare il provino, poi per la parte. Quando scrivi, invece, hai il controllo. Posso iniziare le cose da sola mentre scrivo”.

La Bennett era conosciuta non solo per le sue doti di attrice, ma anche per il suo talento nella scrittura e come cantante. Il suo contributo al mondo dello spettacolo è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato dai fan di tutto il mondo.

So glad Josh Griffith brought her back to our screens one last time. My thoughts and prayers are with the #YR team, all of Meg’s co-workers, and of course her dear Bob Guza🥲💜 pic.twitter.com/GTHXYhCMuX — casey (@_Case1999) April 21, 2024

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo patinato delle soap opera, ma il suo talento e la sua passione vivranno per sempre nei cuori di coloro che l’hanno ammirata e apprezzata. Meg Bennett sarà ricordata come un’artista straordinaria e una persona amata da tutti coloro che hanno seguito la sua prolifica e lunga carriera.