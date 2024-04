Belve ha pagato un cachet di 70.000 a Fedez per rilasciare la sua intervista? Ecco la verità!

L’intervista che Fedez ha rilasciato a Belve qualche settimana fa ha indubbiamente catturato l’attenzione del pubblico e di tutti coloro che amano le vicende dei Ferragnez. Per molti però, il rapper milanese avrebbe accettato di partecipare al programma solo a seguito di un cachet molto elevato.

Fedez

Belve ha veramente pagato 70.000 € a Fedez per prendere parte alla trasmissione di Francesca Fagnani? Ecco la verità.

Belve, Fedez ospite di Francesca Fagnani in prima serata su Rai Due

Qualche settimana fa Fedez è stato ospitato nel programma cult di Francesca Fagnani, ovvero Belve. Parliamo di una trasmissione di successo che mette a nudo i suoi ospiti, in quanto pone loro delle domande scomode che non tutti hanno il coraggio di affrontare.

Fedez

In ogni puntata del format vengono ospitati personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport al fine di indagare sulla loro vita privata e lavorativa. Tra i più attesi della stagione, il rapper Fedez. Questo si è recato in studio per parlare delle vicende che lo vedono protagonista insieme all’ex moglie Chiara Ferragni.

Francesca Fagnani ha indagato sulla vita dell’uomo ponendogli domande che hanno a che fare con il suo lavoro, con i suoi figli e anche con Chiara Ferragni. In molti si sono chiesti come mai Federico abbia accettato questa intervista mentre abbia respinto con forza tutte le altre. Si tratta di una questione economica?

Fedez riceve un cachet di 70.000 € per partecipare a Belve: menzogna o verità?

Fedez

Non è la prima volta che viene fatto riferimento agli enormi cachet che i personaggi famosi ricevono per partecipare a Belve. Secondo alcune indiscrezioni Vittorio Sgarbi avrebbe rilasciato un’intervista in cambio di 3.000 € mentre a Valeria Marini ne sarebbero stati offerti 7.000.

Fedez ne avrebbe ricevuti circa 70.000, cifra davvero importante per un’intervista di circa 30 minuti. A rispondere a questo quesito che ha generato davvero molta curiosità nei telespettatori la società che si occupa di produrre il programma condotto da Federica Fagnani. Credits: Rai In merito alla notizia pubblicata da La Stampa sul compenso di Fedez per la partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per il rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet accordato, ma possiamo dire che il compenso reale è molto lontano da quello indicato dalla Stampa.

Ovviamente questo comunicato non è bastato per rispondere alla curiosità dei telespettatori, i quali continuano a descrivere questo compenso come un grande mistero di Fatima. Quanto avrà percepito il rapper per questa intervista? La cifra rimane un’incognita.