una comunità sconvolta per quello che è successo 

Una tragedia senza precedenti scuote il piccolo comune di Arsiè, in provincia di Belluno, dove un uomo di 55 anni è stato rinvenuto senza vita nel lago del Corlo dopo la scomparsa del padre ottantenne. Il dolore della perdita sembra essere diventato insopportabile per l’uomo che avrebbe deciso di porre fine alla sua vita nel luogo che amava tanto.

Il 55enne, molto legato al padre dopo la perdita della madre, ha organizzato le esequie dell’amato genitore. Dopo la cremazione, si è diretto al lago dopo aver dato l’ultimo saluto. L’urna contenete le ceneri dell’amato genitore non sono mai state consegnate. Il suo corpo è stato ritrovato da un uomo che stava attraversando il lago in canoa intorno alle 10,30 del mattino. L’uomo senza vita galleggiava nell’acqua, ancora vestito con gli abiti da funerale, senza lasciare alcuna spiegazione evidente per il gesto estremo compiuto.

Il bagnante che stava remando in canoa, ha immediatamente allertato le autorità competenti e sul posto sono giunti i vigli del fuoco e la polizia locale che si è occupata del recupero del corpo senza vita. Ma non c’è stata possibilità di salvare l’uomo, che sembra aver preso la decisione di porre fine alla propria vita in un momento di estremo dolore e disperazione.

Il legame che si instaura tra genitori e figli può essere totalizzante e arrivare talvolta a sfiorare la dipendenza patologica. La psiche dell’uomo, già messa a dura prova dalla perdita della madre, non ha retto l’ulteriore colpo dell’assenza del padre.

Una vicenda drammatica che ha sconvolto la comunità locale. Nessuna indagine è stata aperta sul caso, visto che il gesto sembra essere stato deliberato. La famiglia dell’uomo è stata chiamata per il riconoscimento della salma, confermando la sua identità. Questa tragica vicenda ha spezzato il cuore di tutti coloro che lo conoscevano e gli abitanti del luogo si stringono al cordoglio dei familiari.