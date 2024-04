la verità sulla coppia di Uomini e Donne

Marco Antonio Alessio, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha finalmente confermato le voci di crisi che circolavano da giorni riguardo alla sua relazione con Emanuela Malavisi. Dopo che la ex dama aveva lasciato intendere attraverso un criptico messaggio sui social che tra loro le cose non andavano bene, è stato il turno dell’ex cavaliere di parlare apertamente della situazione.

In un’intervista rilasciata recentemente, Marco Antonio ha ammesso che lui e la compagna stanno attraversando un periodo di difficoltà e che hanno deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla loro relazione. L’uomo ha dichiarato che i due non si sono ufficialmente lasciati ma fa intendere che i due hanno bisogno di una pausa di riflessione per capire l’intensità dei loro sentimenti e capire se ci sono le basi per una relazione duratura.

Marco Antonio ha sottolineato che la distanza e la mancanza di comunicazione sono stati degli ostacoli difficili da superare per la coppia, ma che stanno cercando di affrontare la situazione nel modo migliore possibile:

“Siamo nel periodo più brutto, cerchiamo di superarlo nel migliore dei modi. Uno dei motivi per cui non ci siamo mostrati insieme ultimamente è che avevamo bisogno di tempo per capire le cose”.

Il messaggio apparso su Instagram di Emanuela faceva già presagire la rottura tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

Nonostante la crisi che stanno affrontando, Marco Antonio ha sottolineato che non sono l’unica coppia a dover fare i conti con momenti difficili e che è importante riuscire a superarli insieme. L’ex cavaliere sostiene che tutte le coppie attraversano momenti di difficoltà, ma occorre affrontare insieme gli ostacoli che si presentano inevitabilmente nel percorso comune di due persone.

Resta quindi da vedere se Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio riusciranno a superare questo momento di crisi e a ritrovare la serenità che sembrava regnare nella loro relazione. I fan della coppia rimangono in attesa di aggiornamenti sulle sorti della loro storia d’amore.

