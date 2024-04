ora è caccia al killer

Poche ore fa la famosissima influencer di TikTok Om Fahad è stata uccisa a colpi di arma da fuoco fuori dalla sua casa di Bagdad. Al momento non si sa bene che cosa sia successo, ma le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al killer.

Ecco che cosa sappiamo su questa storia.

Om Fahad muore fuori dalla sua casa: chi era la ragazza?

Om Fahad era una giovane ad apprezzatissima star di TikTok che purtroppo ci ha lasciato qualche ora fa a seguito di una sparatoria a Bagdad. La ragazza, il cui vero nome era Ghufran Sawadi, era diventata una celebrità sul famosissimo social cinese di tendenza.

Era diventata famosa a seguito della pubblicazione di alcuni video nei quali ballava indossando abiti molto stretti, un’usanza poco diffusa nella sua zona. In passato On Fahad ha perfino avuto dei problemi con la legge, in quanto aveva condiviso sui suoi social dei video ritenuti indecenti per la cultura del suo paese.

Proprio per questa ragione era stata condannata a sei mesi di carcere. Dopo la sua scarcerazione lo Stato aveva diffuso un’ordinanza con la quale sarebbe stato possibile controllare i contenuti promossi sui social per evitare che errori simili si ripetessero nel tempo.

La ragazza di TikTok è stata assassinata?

Per molti la giovane ragazza si sarebbe esposta troppo e proprio per questo sarebbe incappata in persone che hanno deciso di punirla con il gesto estremo. Secondo le ricostruzioni delle autorità e in base a quanto riportato da The Guardian, famoso giornale, alcune persone si sarebbero appostate fuori dalla sua casa. Avrebbero poi aspettato il momento giusto per colpirla.

Si sarebbero poi avvicinati alla ragazza con la scusa di consegnare del cibo e avrebbero poi aperto il fuoco. Om era all’interno della sua auto e purtroppo questo non le ha permesso di scappare e di mettersi in salvo. Un’altra donna sarebbe rimasta ferita nella sparatoria.

Purtroppo non è la prima volta che fatti simili si verificano, in quanto tempo fa anche un’altra giovane ragazza è stata colpita a morte da alcuni aggressori ignoti. Ci riferiamo alla bellissima modella Tara Fares, la quale al momento del decesso aveva solamente 22 anni. Continuano quindi le ricerche degli ipotetici killer.