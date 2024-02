Un piccolo comune francese vuole vietare l’uso degli smartphone negli spazi pubblici

Sta facendo molto discutere la proposta lanciata in un piccolo comune di Seine-Port, 2000 abitanti, in Francia. La campagna, infatti, esorta le persone a limitare in maniera radicale il tempo trascorso con gli occhi sui cellulari mentre girano per il comune.

La proposta non è partita dall’amministrazione comunale di Seine-Port, un comune a 40 Km a sud di Parigi, ma direttamente dai cittadini, i quali hanno indetto un referendum sulla materia e su 277 partecipanti il 54% ha votato a favore.

Dal momento che la legislazione non consente di implementare limitazioni di questo tipo, in quanto non compatibili con le leggi nazionali, il Sindaco di Seine-Port ha spiegato che l’amministrazione inviterà gli esercizi commerciali ad apporre nelle vetrine degli adesivi per esortare gli utenti a non utilizzare gli smartphone. Gli esercenti saranno anche invitati a non servire i clienti che sono al telefono mentre sono negli esercizi commerciali.

Ovviamente, i comportamenti individuali resteranno liberi, e l’obiettivo di questa campagna è sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’eccessivo uso degli smartphone. “L’obiettivo principale di questa misura è combattere la dipendenza. Al giorno d’oggi non riusciamo a staccare gli occhi dagli schermi” ha spiegato il primo cittadino.

Qualche tempo fa, su queste pagine abbiamo anche riportato la notizia di un ristorante di Tokyo che ha vietato gli smartphone.