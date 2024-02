i Governi devono regolamentare l’IA, ci sono rischi

Già durante il forum di Davos Sam Altman aveva lanciato l’allarme sull’intelligenza artificiale e chiesto ai Governi maggiori tutele e regole per la tecnologia che è destinata a cambiare il mondo nel corso dei prossimi anni. Durante la seconda giornata del World Governments Summit, Altman ha lanciato un altro allarme.

L’amministratore delegato di OpenAI, infatti, ha affermato che “c’è un vuoto di regole per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, e credo che rispetto a questo l’unica soluzione sia procedere con la sperimentazione analizzando cosa potrebbe funzionare e cosa potrebbe danneggiare l’umanità”. Secondo il giovane dirigente, infatti, si arriverà ad un punto in cui “il mondo dovrà testare tutti i diversi processi regolamentari e dovranno esser i governi, collaborando, a dover definire le regole più adeguate e le applicazioni migliori possibili per i servizi d’intelligenza artificiale”.

Ovviamente, non mancano i rischi ed infatti alla domanda dei presenti su cosa gli tolga il sonno di notte, Altman cita gli “scenari negativi e da fiction” sull’intelligenza artificiale, in quanto si dice certo che “esistano dei rischi potenziali”, ma anche dei “vantaggi indiscutibili che potranno essere sfruttati in modo sicuro ed a vantaggio della collettività”.

Analogamente a quanto affermato più volte anche da Bill Gates, Altman si dice certo del fatto che “grazie all’IA tutti avranno le stesse immense risorse a disposizione tutti i giorni, quindi con potenzialità enormi”.