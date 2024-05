Ultim’ora, tir carico di acido travolge un’auto: il bilancio drammatico

Un drammatico incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 9 maggio, sull’autostrada A21 nei pressi di Piacenza, vicino all’area di servizio di Nure. Un camion si sarebbe scontrato violentemente contro una vettura e, ribaltandosi, l’ha schiacciata. Il conducente del tir ha perso la vita sul colpo, mentre i tre passeggeri dell’auto sono rimasti feriti e intossicati dall’acido che il mezzo pesante trasportava. Trasportati in ospedale anche altri quattro ragazzi.

Dramma potenzialmente disastroso, quello che si è verificato questa mattina, intorno alle 7:30, sull’autostrada A21 nei pressi di Piacenza, all’altezza dell’area di sosta e di servizio di Nure. Il bilancio parla di una vittima accertata e di sette feriti, che a quanto pare, stando a quanto emerso in queste ore, non sarebbero in pericolo di vita.

Per cause ancora in corso di accertamento, un camion si sarebbe scontrato a velocità molto sostenuta contro un’auto, ribaltandosi e schiacciando la stessa vettura sotto al suo peso. Il mezzo pesante trasportava cisterne e taniche piene di acido peracetico, un potente disinfettante utilizzato perlopiù in ambito ospedaliero, agricolo e farmaceutico.

Il liquido, molto tossico, sarebbe fuoriuscito dai contenitori e avrebbe contaminato l’auto rimasta incastrata sotto al tir. Le tre persone che erano a bordo dell’auto sono state aiutate da quattro ragazzi che si erano fermati per aiutare nelle prime manovre di soccorso. Intossicati, tutti e sette sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Piacenza per le dovute cure. Fortunatamente, per nessuno di loro c’è pericolo di vita.

Chi la vita l’ha persa, purtroppo, è stato invece il conducente del mezzo pesante. L’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, sarebbe morto sul colpo nel tremendo schianto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori medici a bordo di auto mediche, ambulanze e un elisoccorso, che è atterrato nella stazione di servizio. Sono poi arrivate anche le forze di Polizia e i Vigili del fuoco per effettuare tutti i rilievi del caso. Presente anche un nucleo specializzato Nbcr per gestire lo sversamento dell’acido.