queste le Regioni a rischio

Maltempo in diverse regioni italiane: la protezione civile dirama un’allerta meteo in queste zone del Paese

Le previsioni meteo per domani, lunedì 20 maggio, indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche per diverse regioni italiane. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione e gialla su alcuni settori maggiormente colpiti dalle avverse condizioni climatiche.

Le regioni interessate dall’allerta meteo arancione per rischio idraulico sono l’Emilia Romagna e il Veneto, con particolare riguardo alla Costa ferrarese e alla Pianura ferrarese per l’Emilia Romagna e ai settori Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige per il Veneto.

Inoltre, sono state dichiarate allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico diverse zone di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Tra le regioni coinvolte troviamo la Bassa collina piacentino-parmense, la Pianura reggiana di Po, la Pianura bolognese, la Collina bolognese per l’Emilia Romagna, la Bassa pianura orientale e centro-orientale per la Lombardia, il Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, il Livenza, il Lemene e il Tagliamento, il Basso Piave e il Sile e Bacino scolante in laguna per il Veneto.

Per quanto riguarda il rischio temporali, sono previste allerte gialle per diverse zone di Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Umbria. Fenomeni temporaleschi sono attesi su Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Altapianura orientale lombarda, Marc-5 e Marc-6 nelle Marche, Chiani – Paglia e Nera – Corno in Umbria, solo per citarne alcuni.

Maltempo in Veneto

Il maltempo continuerà quindi ad imperversare soprattutto al Centro-Nord del Paese, mentre al Sud si attende un aumento delle temperature. Saranno infatti interessate da piogge intense la Sardegna, la Toscana e gran parte del Settentrione, con fenomeni che si estenderanno anche alla giornata di martedì 21 maggio. Un Italia divisa in due quindi per quanto riguarda le condizioni del tempo.

Un inizio di settimana all’insegna del maltempo, dunque, con fenomeni meteorologici avversi che richiedono la massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità competenti. La Protezione Civile invita pertanto a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e a prendere le opportune precauzioni per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

