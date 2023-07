UFO e alieni esistono, le dichiarazioni choc di un pilota e un ex agente alla Camera in USA

Giornata storica per il mondo dell’ufologia, ieri alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti si è tenuta un’udienza su UFO e alieni. “Scopriremo quello che è stato insabbiato. Questo è un tema di trasparenza del governo“, ha tuonato il deputato repubblicano Tim Burchett.

Nel corso dell’udienza è intervenuto l’ex pilota di caccia della Marina Ryan Graves, che ha rivelato dettagli inquietanti sull’esistenza dei famosi oggetti volanti non identificati.

“Come so che non erano aerei? Questi oggetti sono rimasti completamente fermi nei venti di uragano di categoria 4. Questi stessi oggetti poi hanno accelerato a velocità supersoniche. Una cosa per la quale non c’è una spiegazione sensata”.

UFO e alieni, la testimonianza di David Grush.

Non solo un’ex pilota della Marina Militare statunitense, anche un ex agente dell’intelligence americana, David Grusch, ha fatto delle rivelazioni choc. L’ex agente mentre era sotto giuramento ha affermato che il governo degli Stati Uniti è in possesso di UFO e corpi non umani.

“Il governo è in possesso di rottami recuperati dopo uno schianto. Se hanno anche i corpi dei piloti di questi veivoli? Non posso entrare nei particolari. Posso dire che alcuni dei corpi recuperati erano biologici. Non umani, e questa è stata la valutazione delle persone con conoscenza diretta del programma con cui ho parlato. Le ritorsioni che ho subito dopo aver reso pubbliche alcune cose sono state molto brutali e davvero spiacevoli. Alcuni miei colleghi sono stati attaccati dal punto di vista amministrativo. Io lo chiamo terrorismo amministrativo. È il loro strumento per mettere a tacere le persone, soprattutto i funzionari pubblici di carriera che tengono alla loro carriera, alla loro autorizzazione, alla loro reputazione, alla loro scalata. Quando si minaccia quel flusso, quel percorso di carriera, molte persone si tirano indietro, ma io sono qui per rappresentare quelle persone”.

