Polly Pocket, in arrivo il film dopo il successo di Barbie: svelata la protagonista

Il successo cinematografico di Barbie ha convinto la Mattel a realizzare un altro live action: quello su Polly Pocket.

Polly è una bambola tascabile (da qui il nome “pocket”) nata nel 1989 che nel corso degli anni è cresciuta diventando alta fino a tre centimetri. Ora la sua storia diventerà un film e ad interpretarla sarà Lily Collins, la celebre Emily della serie di Netflix Emily In Paris.

Lily Collins will star as Polly Pocket in Mattel’s upcoming movie about the doll. Lena Dunham is attached to direct. pic.twitter.com/hYYcx4QYhc — Film Updates (@FilmUpdates) July 26, 2023

La sceneggiatura sarà scritta da Lena Dunham che curerà anche la regia, mentre la protagonista sarà la già citata Lily Collins. Il film sarà “una commedia per famiglie“. Robbie Brenner, produttrice esecutive del film Barbie e di tutti gli altri progetti cinematografici relativi a Mattel ha dichiarato a Variety:

“Prima di tutto Lily e Lena sono due delle mie donne preferite in assoluto. È stata una collaborazione straordinaria. Lena è così collaborativa e si rimbocca le maniche e le piace davvero prendere appunti e ascoltare. È incredibile. Lily è così intelligente, così specifica e così produttiva. È stata una collaborazione incredibile, quindi ne siamo entusiasti”.

Lena Dunham è regista anche della serie Girls andata in onda per sei stagioni (dal 2012 al 2017) su HBO. Dopo Greta Gerwig un’altra regista donna alla guida di un film Mattel. L’aspettativa è molto alta.

Polly Pocket non sarà l’unico live action della Mattel

Il film sulla micro-bambola non sarà l’unico in cantiere: Mattel ne ha in mente ben 12! Nel dettaglio arriveranno i live action di: Uno; Hot Wheetls; Magic 8 Ball; Thomas e i suoi amici; Barney; Matchbox e Big Jim.