Troye Sivan fa una rivelazione personale: “Le persone rimangono sorprese”

Troye Sivan nel corso della sua ultima intervista ha voluto fare una precisazione che generalmente i ragazzi gay scrivono su Grindr. Ma dato che lui è una star ha deciso di farlo pubblicamente via podcast: il fatto risale a qualche giorno fa.

Durante una chiacchierata con la modella Emily Ratajkowski – come riporta Gay.it – il cantante di Rush ha voluto smontare un malinteso che lo riguarda: al contrario di come molti hanno creduto ascoltando una sua canzone, nel privato non svolge la funzione P (cit.).



Troye Sivan, la rivelazione personale

“Questa in realtà è un qualcosa che voglio chiarire: ho scritto una canzone intitolata ‘Bloom’, giusto? Il testo dice “I bloom just for you”. E le persone hanno tirato le loro somme. Penso che le persone gay credano che io sia una pazza power b0ttom o qualcosa del genere, il che non è proprio così. E volevo solo precisarlo. Se mi dà fastidio che lo pensino? No, non proprio. Penso che a volte le persone siano semplicemente sorprese se escono con me e io ad un certo punto dico loro, ‘Oh, a proposito, non sono passivo”.

Fra le barre incriminate di Bloom, pezzo di Troye Sivan del 2018, ci sono:

“I need you to tell me right before it goes down/Promise me you’ll hold my hand if I get scared now/Might tell you to take a second, baby, slow it down/You should know I/I bloom just for you“.

Siete rimasti anche voi sorpresi?

🎥| “I need to stop talking” Troye about his comment not being a power bottom on Emily Ratajkowski’s podcast via his TikTok!

© troyesivan pic.twitter.com/TPoQ2H68QA — Troye Sivan Updates (@UpdatedTS) July 26, 2023