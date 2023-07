Rauw Alejandro dopo l’addio a Rosalia: “Esce con un’altra famosa cantante”

A causa dei continui rumor e delle voci che parlavano di tradimenti, Rauw Alejandro ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua storia con Rosalia. A differenza di quello che riportavano le notizie sul web, il cantante ha dichiarato che la sua relazione con la collega era finita da mesi.

“Non mi sono mai sentito nella posizione di dover anche solo pensare di fare una dichiarazione pubblica su una questione per me molto privata. Qualche mese fa io e Rosi abbiamo posto fine al nostro fidanzamento. Possono essere migliaia i problemi che possono scatenare una rottura, nel nostro caso non c’è stato un problema di terzi o di tradimento. Durante questo periodo nel quale sto cercando di accettare tutto questo, sono emerse accuse pubbliche ingiuste e, nel rispetto di lei, delle nostre famiglie e di tutto ciò che viviamo, non potevo stare a guardare e continuare a guardare tutti coloro che cercavano di distruggere la storia dell’amore che Dio mi ha permesso di vivere. Senza ulteriori indugi, amo così tanto i miei fan, grazie per essere lì”.

Rauw Alejandro esce con Camila Cabello?

Adesso E On Line ha sganciato la bomba di gossip secondo la quale Rauw Alejandro frequenterebbe Camila Cabello: “Camila Cabelloè la presunta causa della rottura tra lui e Rosalía. Dopo che sono iniziate le speculazioni sulla fine del fidanzamento della coppia a causa di una relazione tra il cantante e la modella colombiana Valeria Duque, lui ha rotto il silenzio. – si legge su E On Line – Quando molti fan hanno sottolineato che i tempi non corrispondevano il cantante ha chiarito che la storia con Rosalia è finita mesi fa. Adesso però arriva lo scoop sulla presunta relazione del portoricano con Camila Cabello. Informazione confermata da Raúl de Molina in El Gordo e La Flaca“.

Rosalia, tesoro, parla, facci sapere la verità.