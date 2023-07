trovali tutti nel tempo stabilito

Un nuovo test visivo sfida tutti gli utenti a ricercare nell’immagine i panda che si differenziano da tutti gli altri nel tempo stabilito , e voi sarete in grado di trovarli?

Gergely Dudás acclamato artista ungherese meglio noto come The Dudolf spesso realizza delle illustrazioni e delle vignette che poi condivide sui social con i propri utenti sfidandoli a trovare nell’immagine oggetti o animali nascosti in bella vista.

I suoi rompicapo visivi tengono impegnati e intrattengono migliaia di follower, i suoi enigmi sono spesso composti da dettagli mimetizzati perfettamente e le sue sfide consistono nello sfidare le persone a mettersi alla prova costringendole a fissare attentamente le immagini per individuare gli elementi nascosti.

In una delle sue illustrazioni più recenti l’artista The Dudolf ha disegnato una serie di panda che indossano occhiali da sole ma tra questi moltissimi esemplari se ne nascondono alcuni diversi da tutti gli altri per un particolare.

All’interno dell’immagine realizzata appositamente con l’intento di portare chiunque si sottoponga a questo test in confusione sono infatti stati rappresentati alcuni panda senza occhiali da sole, riuscirete a notarli nel tempo stabilito?

Trova i panda senza occhiali in soli 20 secondi

Il tempo messo a disposizione per localizzare i tre panda senza occhiali è di soli 20 secondi, secondi nei quali dovrete osservate attentamente l’immagine e cercare di localizzare gli unici 3 esemplari che non indossano occhiali da sole pronti ? Via!

Se non siete riuscito a trovare i 3 panda senza occhiali nel tempo stabilito non disperate scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—->>>

Se osservando l’immagine nonostante il vostro impegno non siete riusciti a trovare i panda privi di occhiali non disperate infatti questa fida non era semplice ed ecco perché vorremmo che tentaste nuovamente di localizzarli, questa volta però senza preoccuparvi del tempo che scorre ma preoccupandovi solo di trovare i panda.

Nel caso in cui non siate riusciti a trovarli anche con tutto il tempo a vostra disposizione sotto la foto troverete la soluzione, vi basterà solo scorrere nuovamente verso il basso.

Soluzione

L’immagine è infatti piena di panda che socializzano e quasi tutti indossano occhiali da sole, ma tre di loro no, ed individuarli non era affatto semplice, vorremmo infatti complimentarci con chi nel tempo stabilito è riuscito a localizzare i panda senza occhiali ma nel caso in cui non siate riusciti a notarli in 20 secondi o nel caso in cui abbiate avuto bisogno della soluzione non disperate e continuate ad allenare la vostra mente con i test visivi che potranno esservi utili anche nella vita reale aiutandovi a localizzare animali cose o persone che forse prima non avreste notato.