Mamma gatta non si ferma davanti a nulla pur di difendere il suo cucciolo

Una mamma gatta non si ferma davanti a nulla e quando scopre che il suo cucciolo è in mani altrui corre a difenderlo.

La virale clip che ha mostrato in mondovisione la reazione inattesa di una mamma gatta ha lasciato senza parole milioni di persone, tra cui anche lo stesso papà umano dello spaventato felino protagonista dell’episodio. Quanto accaduto è stato filmato nell’appartamento di una famiglia come tante altre e poi condiviso su TikTok dall’utente @winkkiki1, nel corso della stagione estiva. Con oltre 8.2 milioni di apprezzamenti ricevuti, la clip ha documentato – in soli 15 secondi – quel che potrebbe essere il comportamento di una mamma gatta quando avverte che il proprio cucciolo potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo. L’apparizione “dal nulla” della gatta e il suo scattare velocemente verso il suo piccolo ha reso il breve filmato un momento memorabile e da rivedere più volte – stando almeno al suo notevole successo riportato in rete – senza alcuna interruzione.

Mamma gatta non si ferma davanti a nulla: è disposta a tutto pur di difendere il suo cucciolo

“Non toccare il mio cucciolo“, è la didascalia che accompagna la clip su TikTok. Probabilmente la traduzione, in una frase comprensibile agli umani, di quello che sarebbe stato il pensiero di mamma gatta al momento del suo agile balzo verso il piccolo micio. Il gattino si trovava sulla scrivania dell’uomo, quando – all’improvviso – ha iniziato a piangere. Mamma gatta è uscita dal suo rifugio provvisorio tra alcune scatole di cartone nella stanza e lo ha recuperato in un baleno.

Per evitare di spaventare un gatto è necessario approfondire quali sono le più grandi paure di un micio. Talvolta è sufficiente anche osservare un felino domestico o randagio da lontano per rendersi conto di quali siano, ad esempio, i rumori o gli odori a cui sono dimostrano di essere maggiormente suscettibili. Si può, dunque, accostare un simile timore e senso di insicurezza – relativo alle loro reazioni improvvise – anche nel caso in cui sentono che i loro cuccioli potrebbero essere lontani o esposti a un eventuale forma di pericolo.

Che mamma gatta soffra il distacco dai suoi gattini, pur avendoli vicini a sé, è un fenomeno piuttosto comune. Per tal ragione non vi è motivo di andare nel panico, quanto piuttosto sussiste il bisogno di conoscere più approfonditamente quelli che sono i suoi tempi da rispettare. La mancanza di queste accortezze potrebbe, infatti, scatenare una reazione improvvisa e inaspettata da parte della mamma gatta di turno e, in casi più estremi, degenerare in azioni dettate dall’aggressività.

Dopo essersi accertata di avere una presa stabile per portare “lontano dai guai” il suo cucciolo, mamma gatto si è divincolata velocemente dall’attenzione degli umani, arrampicandosi in ogni spazio possibile della casa, fino a raggiungere un “porto sicuro“.

Non appena ha creduto di aver trovato il giusto rifugio – tra du scaffali – ha lasciato andare il piccolo micio, che nel frattempo continuava a lamentarsi, e si è occupata di lui, finalmente “lontana” da occhi indiscreti. La protezione dimostrata nei confronti del suo cucciolo, nonostante si trattasse soltanto di un banale falso allarme e non ci fosse alcun reale pericolo a minacciare la sua incolumità, ha generato un’ondata di reazione meravigliate da parte degli utenti che si sono complimentate con la gatta per la sua incredibile prontezza.