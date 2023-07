perché è un segno da non sottovalutare

Il cane si lecca sempre le zampe? Un comportamento che è meglio non sottovalutare, perché può indicare la presenza di un problema. Vediamo i principali motivi per cui Fido fa così e cosa fare a riguardo.

Tutti i comportamenti del cane domestico devono essere osservati con attenzione e monitorati, perché non sempre si tratta di gesti che ci fanno sorridere e che sono piacevoli da vedere. Anche se può sembrarci un gesto simpatico, quella specifica azione può nascondere una sofferenza o un problema serio. Vediamo di capire, qui, perché il cane si lecca sempre le zampe e come intervenire.

ll cane si lecca sempre le zampe: i motivi principali

Un’azione che può verificarsi di frequente nel pet domestico ma che non bisogna assolutamente sottovalutare. Dietro questo gesto, infatti, possono esserci diversi motivi legati alla sua salute e che vanno approfonditi. Ecco di quali si tratta.

Per ogni padrone di un cagnolino, è bene osservare con attenzione i suoi gesti quotidiani. Quando Fido si lascia andare ad azioni ripetitive, per quanto possano essere tenere e divertenti ai nostri occhi, in realtà possono essere la comunicazione di un disagio o di un disturbo presente nell’animale.

Con questo non si vuole dire che se il pet compie un gesto allora si tratta di un problema di salute, soltanto se ripetuto con frequenza e associato ad altri sintomi e segnali di sofferenza. Uno dei comportamenti più comuni, nel cane, è quello di leccarsi le zampe. Se ciò accade con frequenza e gli impedisce altri gesti quotidiani, allora devi allarmarti.

Nel caso in cui il cane si lecca sempre le zampe, durante il giorno, potrebbe indicare un problema esterno, come la presenza di zecche o pulci nel cane, oppure può trattarsi di ansia da separazione nel cane, così come un disturbo ossessivo-compulsivo. Ci sono diversi motivi per cui Fido si comporta in questo modo e lo fa per segnalare che c’è qualcosa che lo disturba, per cui ha bisogno di comunicarlo al suo padrone:

Nausea : il cane ha una spiacevole sensazione allo stomaco e avrà un problema di salivazione eccessiva insieme a un cattivo sapore in bocca. Ciò può portare il peloso a leccarsi sempre le zampe.

: il cane ha una spiacevole sensazione allo stomaco e avrà un problema di salivazione eccessiva insieme a un cattivo sapore in bocca. Ciò può portare il peloso a leccarsi sempre le zampe. Dolore alle zampe : il leccarsi in modo eccessivo può indicare infiammazione o infezione della pelle , un formicolio causato da un problema ai nervi, oppure per un dolore dovuto ad artrite nel cane in estate.

: il leccarsi in modo eccessivo può indicare o , un formicolio causato da un problema ai nervi, oppure per un dolore dovuto ad artrite nel cane in estate. Problemi psicologici o comportamentali : ansia, stress, forte disagio sono molto comuni, ormai, nel cane domestico, che tende a sviluppare questo tipo di atteggiamento.

: ansia, stress, forte disagio sono molto comuni, ormai, nel cane domestico, che tende a sviluppare questo tipo di atteggiamento. Problemi neurologici: questo tipo di comportamento può essere provocato da malattie quali demenza senile o cimurro nel cane.

Ma come fare a capire quale è il problema che fa soffrire il proprio amico peloso? Leggiamo, più avanti, come comportarsi in questa delicata situazione.

Fido e il suo comportamento: come intervenire

Poiché sono tante e diverse le cause di questo particolare comportamento nel cane domestico, l’aiuto del veterinario è indispensabile per identificare l’origine della sofferenza e poter intervenire nel modo corretto. Vediamo cosa fare per Fido.

Quando si nota un comportamento frequente nel proprio cagnolino, non bisogna mai fare finta di niente e, senza preoccuparsi troppo, bisogna affidarsi all’aiuto del veterinario esperto, per organizzare una visita dettagliata.

Solo il medico potrà analizzare la sua condizione e trovare la causa scatenante di questo tipo di comportamento nel pet. Una volta diagnosticata la causa per cui il cane si lecca sempre le zampe, lui potrà essere indirizzato verso lo specialista, se necessario, e da lì si potrà intervenire con la cura immediata.

La diagnosi e l’osservazione specifica dell’animale potranno portare al trattamento più adatto a lui, a seconda della zona in cui avviene l’azione frequente e in base agli altri sintomi associati.