L’agenzia di comunicazione arruolata per la task force di Chiara Ferragni lascia: “Abbandonato l’incarico”

È durata quattro mesi l’agenzia di comunicazione che Chiara Ferragni aveva assunto nella famosa task force chiamata a ripulirle l’immagine dopo lo scandalo Balocco. Ora, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l’agenzia fondata da Auro Palomba si sarebbe tirata indietro.

La Stampa su Chiara Ferragni: “Pronta la task force con due studi legali” https://t.co/N4Tq2ss70g — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 28, 2023

“Chiara Ferragni l’aveva ingaggiata per risollevare la propria immagine dopo il Pandoro Gate. Ma adesso Community, agenzia trevigiana di comunicazione, ha abbandonato l’incarico. L’influencer non è più tra i clienti della scietà: è quanto trapela da fonti vicine all’agenzia, fondata dal trevigiano Auro Palomba, che ne è anche l’attuale Ceo“, si legge su Il Gazzettino. “Community era un attore importante della task force incaricata di affrontare lo scandalo legato alle vendite del pandoro Balocco, che vede Ferragni indagata per truffa aggravata. La sua posizione si è complicata dopo il pronunciamento del tribunale di Torino, che ha certificato l’operazione come “pratica commerciale scorretta”, accogliendo il ricorso presentato dai consumatori“.

I motivi che avrebbero spinto Community a lasciare Chiara Ferragni sarebbero stati i molteplici consigli non seguiti. “Sembra che l’agenzia avesse indicato una strategia d’azione ben precisa per riabilitare l’influencer. Strategia che però lei non avrebbe mai applicato. Da qui la decisione di abbandonare l’incarico“.

L’attività social di Chiara Ferragni nel mentre è tornata ad essere attiva: sono spariti solo gli #ADV delle aziende che non siano sue e le facce dei figli, ora mostrati solo di spalle su richiesta di Fedez. “Figli di spalle? Non ci sono diffide, gliel’ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare i bambini, ma gliel’ho chiesto semplicemente senza diffidarla. Prima li mostravamo perché raccontavamo un viaggio bello, ora non è più bello“.