Tragico incidente, rimane intrappolata nella sua auto tra le sbarre del passaggio al livello mentre passa il treno: il bilancio è drammatico

Una tragedia si è da poco consumata in un piccolo paesino in provincia di Brescia. Una donna di 50 anni è rimasta intrappolata all’interno della sua auto mentre il passaggio a livello si stava chiudendo. Purtroppo è stata investita dal treno e per lei non c’è stato nulla da fare.

Donna di 50 anni rimane bloccata nel passaggio a livello

Siamo a Cologne, un piccolo paesino in provincia di Brescia. Una donna di 50 anni si trova all’interno della sua auto quando decide di attraversare i binari. Purtroppo il passaggio a livello si chiude e lei rimane intrappolata nella sua vettura.

Il treno prosegue la corsa e finisce per investirla, trascinandola violentemente per almeno 100 metri. Tutto questo si è verificato ieri sera poco dopo le 22.40 presso il passaggio a livello di Via Peschiera. La donna era da sola al momento dell’impatto e purtroppo all’arrivo dei soccorsi era già spirata a causa del trauma riportato.

L’ambulanza e l’autorità non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna, Rimangono ancora sconosciute le dinamiche dell’incidente, il quale non si sarebbe potuto evitare in nessun modo vista la velocità alla quale proseguiva il convoglio ferroviario.

Treno travolge una donna: nessun altro ferito

Non sappiamo per quale motivo la donna sia rimasta intrappolata nei binari. La causa potrebbe essere legata ad un’anomalia di funzionamento della sua vettura oppure la donna non si è accorta della chiusura del passaggio livello.

Le forze dell’ordine stanno cercando di indagare su quanto accaduto. Da quello che sappiamo i passeggeri del treno e il macchinista non hanno riportato alcun danno fisico a seguito dello scontro. Ovviamente non si può dire lo stesso per quanto riguarda il loro stato emotivo e psicologico.

Purtroppo rimangono ignote le cause che hanno portato la donna a trovarsi in quel posto in quel momento. Forse con i prossimi aggiornamenti riusciremo a scoprire qualche dettaglio in più in merito a questa storia.