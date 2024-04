gioia immensa per la grande star della musica italiana

Gioia immensa per Ermal Meta e la sua compagna Chiara Sturdà: ben presto diventeranno genitori per la prima volta

Una bellissima novità nella vita di uno dei cantanti più amati, stiamo parlando di Ermal Meta. L’artista, che alcuni giorni fa ha spento 47 candeline, ha infatti da poco annunciato che presto diventerà papà per la prima volta. Su Instagram ha pubblicato un mini maglioncino che apparterrà al bebè ed ha dato anticipazioni anche sul sesso e il nome che la piccola creatura avrà.

Credit: ermalmetamusic – Instagram

Nato a Fier in Albania il 20 aprile del 1981, Ermal Meta è diventato negli ultimi anni uno dei cantautori più amati e seguiti in Italia, paese in cui si è anche naturalizzato. Nel 2018 è arrivata la soddisfazione più grande in campo lavorativo, con la vittoria del Festival di Sanremo ottenuta attraverso la presentazione, insieme a Fabrizio Moro, nel brano “Non mi avete fatto niente”.

Oggi ne sta arrivando anche un altro di successo, che però riguarda la sua vita privata. il cantante italoalbanese infatti, che alcuni giorni fa ha festeggiato il suo 47esimo compleanno, proprio in queste ore ha annunciato che presto diventerà papà per la prima volta.

Su Instagram ha pubblicato una foto di un maglioncino di lana bianca e di un chiama angeli, accompagnandola con questa dolcissima dedica:

Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate.

Il cantante ha dunque svelato anche il sesso del bebè, che sarà appunto una bambina, e anche quello che probabilmente sarà il suo nome, Fortuna.

Credit: Ermal Meta – Facebook

A donare questa gioia all’artista sarà la sua fidanzata ormai storica, la 34enne milanese Chiara Sturdà, che poco o nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Dopo un passato come commentatrice sportiva a Bergamo Tv, ha iniziato a lavorare come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Come rivelato da Ermal in alcune interviste, i due vivono insieme a Milano, ma in vista non ci sarebbe alcun matrimonio. Vivono la loro vita privata il più possibile al di fuori della luce dei riflettori e si godranno, tra qualche mese, la loro prima bimba insieme.