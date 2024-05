paura e preoccupazione tra gli abitanti

Ogni giorno la natura ci ricorda la sua estrema forza e potenza. Di fronte a questi eventi gli esseri umani, molto spesso, sono del tutto impotenti. Questo accade soprattutto quando si parla del terremoto. Infatti la sua imprevedibilità lo rende uno degli eventi naturali più complicato da gestire. Questa mattina la terra ha tremato in diverse zone del nord Italia, ma l’epicentro del terremoto è stato localizzato in Croazia.

Sisma in Croazia di magnitudo 4.3 avvertito anche in Italia

Una scossa tellurica, detta anche terremoto, è una vibrazione o un assestamento della crosta terrestre provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. In alcune zone del mondo questi eventi avvengono molto più frequentemente poiché ci si trova in presenza di faglie, ossia delle fratture preesistenti. Anche la Croazia rientra tra le zone a rischio sismico vista la sua conformazione geofisica.

La zona interessata dal terremoto in Croazia

Nel 2020 un devastante terremoto aveva distrutto e devastato diverse città croate e questa mattina gli abitanti si sono svegliati nuovamente nel terrore. Alle 05:38 del 1 maggio una scossa si magnitudo di 4.3 è stata registrata dai sismografi croati ed italiani. I media locali riferiscono che l’epicentro del sisma è situato a 15 km dalla cittadina di Slunj. Con una profondità di 10km, il sisma è stato avvertito distintamente anche a Zagabria.

Epicentro del sisma in Croazia

La terra ha tremato non solo in Croazia ma anche anche nella vicina Bosnia-Erzegovina e nel nordest dell’Italia. Al momento non sono giunte notizie di eventuali danni a strutture o edifici né tantomeno a persone. Tutte le istituzioni restano a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni o chiarimenti.

Norme da seguire in caso di terremoto

In caso di sisma le norme condivise dalla Protezione Civile riguardano sia il momento della scossa che gli istanti successivi. È opportuno trovare un posto dove ripararsi come ad esempio un tavolo o una colonna portante, non sostare vicino alle finestre o superfici che potrebbero rompersi. Se vi trovate su un mezzo di trasporto, non sostare in prossimità di ponti o terreni a rischio frana. Sia durante che dopo un terremoto non andrebbero utilizzate le scale o gli ascensori.