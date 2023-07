Il Tg1 racconta lo psicodramma di Fernanda Number Six al concerto di Harry Styles

Lo psicodramma di Fernanda Number Six – che io vi ho raccontato in questo precedente articolo – è stato riportato anche al Tg1. La ragazza messicana che è arrivata a Campovolo per sesta è finita prima al telegiornale regionale TeleReggio e poi al Tg1 nel celebre video in cui viene citato il suo nome per l’appello.

Raga comunque Fernanda Number Six era tra le intervistate del famoso servizio di Telereggio ⚰️ pic.twitter.com/6XpNFitaid — Dà (@thetumblehome) July 23, 2023

Tg1, il servizio su Fernanda Number Six

“Esiste l’Italia reale ed esiste Campovolo, un universo parallelo con regole tutte sue: liste, gruppi WhatsApp gestiti da chissà chi. Norme paramilitari: se salti una chiama sei fuori, tutti in tenda a 40 gradi. Più che un concerto è un corso di sopravvivenza. […] Intanto è nata una stella, Styles ci perdoni, ma di Fernanda Number Six si parla quasi quanto lui. Viene dal Messico, voleva accamparsi il 4 luglio, non salta un appello fino al presunto psicodramma. Gira voce che il biglietto sia falso, poi il tweet: sono dentro!”

Un delirio collettivo.

IL SERVIZIO DEL TG1 DEDICATO A FERNANDA NUMBER SIX BOH pic.twitter.com/7BgWy9QcPh — beppe (@REPTHEESTALLION) July 22, 2023