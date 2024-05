Terribile incidente nella notte, perde la vita a pochi centinaia di metri da casa

Gli abitanti di Sora si sono svegliati questa mattina con una tremenda notizia: un loro concittadino ha perso la vita in un terribile incidente nella notte, a soli 100 metri casa. Il sinistro si è verificato intorno alle 2.50 tra la notte di martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio lungo la via Cellaro. L’uomo era a bordo della sua moto Honda quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

L’uomo sembra essere caduto violentemente a terra sbattendo la testa sull’asfalto. Sul luogo del sinistro hanno immediatamente prestato soccorso i sanitari del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. Inutili, quindi, i tentativi di rianimare il corpo.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi sull’incidente, si pensa che possa essere stato anche un cinghiale che, attraversando all’improvviso, ha fatto perdere il controllo dello scooter. La zona, infatti, sembra essere abitata da animali selvaggi. Un’altra ipotesi da non scartare è il malore improvviso. Forse Antonio Porretta non si è sentito bene e ha avuto un mancamento prima di atterrare violentemente a terra. Non sembra siano state coinvolte altre autovetture o altri mezzi, sul luogo dell’incidente non sono state rilevate buche o particolari ingombri che possano avergli fatto perdere il controllo del mezzo.

Chi era la vittima

Si chiamava Antonio Porretta e aveva soli 45 anni la vittima dell’incidente notturno. Attualmente la salma si trova presso la camera mortuaria del Cimitero di Sora ed è a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. Solo le autorità potranno decidere se disporre altri esami sul corpo della vittima. Il rammarico è che Antonio era quasi arrivato a casa al momento dell’incidente.

Si svolgeranno sicuramente nei prossimi giorni i funerali di Antonio, non sono trapelate altre informazioni in merito ai suoi famigliari.