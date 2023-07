Ex gieffina si candida per tornare al GF Vip in una nuova veste, appello a Signorini

Le ultime edizioni del GF Vip Party sono state condotte da tre ex concorrenti del reality (Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge) e adesso un’altra ex gieffina sogna di sbarcare nel programma che va in onda su Mediaset Infinity. Ospite a Radio Cusano Campus, Nikita Pelizon si è detta pronta a tornare al GF Vip in questa nuova veste.

“La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la tv ma che non ci sono mai andate. Condurre il GF Vip Party? Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui!”.

Signorini (e gli angeli stra belli e stra luminosi) ascolteranno questo appello?

Nikita, l’ex gieffina sulle mancate ospitate in tv dopo la fine del GF Vip.

“Io quando ho messo piede nella casa non avrei mai pensato di arrivare fino alla fine. Sì mi hanno quasi sempre nominata è verissimo. – ha dichiarato l’ex gieffina nel programma Turchesando – Per me è stata davvero tosta e ringrazio il percorso interiore che ho fatto, altrimenti non ce l’avrei mai fatta. Le mancate ospitate dopo il GF Vip? Capisco perfettamente e accetto, va bene così, significa che doveva andare così e basta. Le mie vittorie in questo programma? Sicuramente anche l’aver ritrovato la mia famiglia. Adesso mi sento proprio figlia. Posso dire che è avvenuto questo miracolo e sono tanto felice. Sono consapevole che ho dei genitori che amo e che sono stra presenti. C’è un’unità familiare molto più forte di prima. E di questo ringrazierò il GF sempre. Inoltre anche le amicizie che ho trovato e sono stra contenta anche di questa situazione”.