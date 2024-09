Tale e Quale Show 20 settembre, le imitazioni della prima puntata: c’è anche Angelina Mango

Questa sera, 20 settembre, inizia la 14esima edizione di Tale e Quale Show, la prima senza Loretta Goggi come presidentessa di giuria, che ha deciso di ritirarsi per motivi personali. Alessia Marcuzzi la sostituirà, mentre confermati nel panel dei giudici ci sono Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giurato ospite che cambia ogni puntata; il primo sarà Stefano De Martino, ex compagno di Belen Rodriguez e amico di Alessia.

Giorgio Panariello ha espresso su Instagram le sue emozioni riguardo alla giuria, ammettendo che giudicare gli altri non è mai stato il suo forte, ma che è entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con i colleghi e i concorrenti.

Nella prima puntata verranno proposte diverse imitazioni, tra cui quelle di Angelina Mango, Rose Villain, Fred Buongusto e Angelo Branduardi. Gli imitatori includono Simone Annicchiarico (Mungo Jerry), Massimo Bagnato (Fred Buongusto), Thomas Bocchimpani (Irama), Feysal Bonciani (Bruno Mars), Roberto Ciufoli (Angelo Branduardi), Carmen Di Pietro (Donatella Rettore), Kelly Joyce (Beyoncé), Justine Mattera (Geri Helliwell), Giulia Penna (Rose Villain), Amelia Villano (Angelina Mango) e Verdiana Zangaro (Arisa). Come sottolineato in passato da Carlo Conti, il programma tiene conto di gusti intergenerazionali.

Tra i vip partecipanti di questa edizione spicca Carmen Di Pietro, nota showgirl con esperienze precedenti al Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, e al suo fianco avrà Cristiano Malgioglio, che non mancherà di criticare le performance. Un altro volto noto è Roberto Ciufoli, ex membro del gruppo comico Premiata Ditta, seguito da Justine Mattera, storica showgirl. Feysal Bonciani, attore noto per il suo ruolo in Jesus Christ Superstar, e Kelly Joyce, popolare nei primi anni 2000, rappresentano un certo rinnovamento del cast.

Altri partecipanti includono Simone Annichiarico, conduttore delle prime edizioni di Italia’s Got Talent, e due ex concorrenti di Amici: Verdiana Zangaro e Thomas Bocchimpiani. Presenti anche Massimo Bagnato, l’influencer Giulia Penna, e Amelia Villano, nota per le imitazioni di Belen Rodriguez, che ha già fatto parte del cast come quarto giudice nella scorsa edizione.