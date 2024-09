Con Conte lite moglie-marito, non è detto che finisca in Tribunale

Il 20 settembre 2024, Pieremilio Sammarco, avvocato noto a Roma, è al centro di una controversia che coinvolge Beppe Grillo e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle (M5S). Grillo ha affidato a Sammarco la difesa nella sua battaglia contro Conte per il controllo del movimento. Questa disputa si svolge principalmente sui media e attraverso comunicazioni legali, con una diffida formale inviata da Grillo.

Sammarco, prima di entrare nello studio legale, ha dichiarato che la situazione può essere vista come un conflitto tra “moglie e marito”, suggerendo che non è scontato che la contesa si trasformi in una battaglia legale. Sammarco ha un passato nel M5S, avendo lavorato con Virginia Raggi, una figura alleata di Grillo. Tuttavia, Sammarco ha sottolineato che la sua esperienza va oltre i legami familiari, avendo affrontato questioni legali relative all’utilizzo di simboli e contrassegni elettorali in passato.

La disputa riguarda il futuro del simbolo e del nome “Movimento 5 Stelle”, elementi fondamentali per Grillo, che considera i principi di base della sua creazione politica intoccabili. Al contrario, Conte sostiene che debbano essere gli iscritti a decidere su questi temi durante una prossima assemblea costituente.

Conte, ospite a un programma su Rete 4, ha riaffermato la sua intenzione di portare avanti il processo di rifondazione del M5S, nonostante l’opposizione di Grillo. Ha esemplificato la sua posizione affermando che Grillo, pur essendo il fondatore, non può mantenere un controllo assoluto sul movimento. Ha anche dichiarato che se Grillo continuerà con le sue diffide, saranno gli avvocati a rispondere, lasciando intendere che non intende più interagire sulla questione.

Grillo ha replicato su X, manifestando la sua attesa per risposte alle domande inviate a Conte, continuando a sollevare dubbi sulla legittimità del processo di voto della costituente. La tensione tra i due continua, mentre entrambe le parti si preparano a un possibile confronto, che potrebbe influire significativamente sul futuro del Movimento 5 Stelle.