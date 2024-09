Perché Loretta Goggi non è più a Tale e Quale Show?

La 14esima edizione di “Tale e Quale Show” è iniziata con una significativa assenza: quella di Loretta Goggi, affettuosamente chiamata “mì Goggi” da Carlo Conti. La decisione di non partecipare più al programma è stata presa dalla stessa Goggi per avvicinarsi alla sua famiglia. La notizia è stata comunicata attraverso un lungo post sui social, condiviso lo scorso maggio, in una giornata particolare, in cui sua sorella Daniela Goggi ha dato alla luce un nipote.

Loretta ha esposto il suo pensiero affermando di aver dedicato molto tempo alla carriera e ora desidera riscoprire un equilibrio personale, ponendo la sua vita al primo posto. Ha espresso il desiderio di sentirsi libera di fermarsi e di dedicarsi ai momenti significativi e affettivi con la sua famiglia. Non si tratta di un addio alla televisione, ma di una necessaria pausa per poter vivere una nuova emozione legata alla nascita del nipote.

L’artista ha condiviso come questa nuova fase della sua vita le stia regalando vigorosi sentimenti di amore, gioia e rinnovata speranza, che considera un tesoro difficile da ritrovare in altre esperienze. Loretta, che compirà 74 anni a breve e che è vedova dal 2011, sente che la presenza del nipote rappresenta per lei un’opportunità unica per ricominciare a fare progetti di vita.

Con questa scelta, Goggi non solo si allontana dalle luci della ribalta, ma ribadisce l’importanza dei legami familiari e delle esperienze personali, sottolineando come la vita, a prescindere dall’età, possa sempre riservare sorprese e nuove gioie. La sua decisione, quindi, è un atto di amore familiare piuttosto che una rinuncia definitiva. La Goggi rimarrà legata al programma e a ciò che ha rappresentato nella sua vita, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in futuro, ma ora si dedica con tutto il cuore al suo nuovo ruolo di zia nella vita della sua famiglia.