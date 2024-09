IRON MAIDEN in concerto allo Stadio di Padova: Biglietti e Info per Luglio 2025

Gli IRON MAIDEN hanno annunciato il “RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2025/26”, un tour mondiale che inizierà alla fine di maggio a Budapest e prevede 27 concerti in stadi, festival e arene in tutta Europa. Questa tournée segna il 50° anniversario dalla formazione della band, avvenuta nel 1975 ad opera di Steve Harris. Per festeggiare questo importante traguardo, i fan possono aspettarsi una scaletta speciale che include brani dai primi nove album in studio del gruppo, da “Iron Maiden” a “Fear Of The Dark”. Il tour promette uno spettacolo visivamente straordinario, il più elaborato della loro carriera.

In Italia, l’unica data prevista è il 13 luglio 2025 presso lo Stadio Euganeo di Padova. Per questa occasione, la band svedese Avatar, conosciuta per il suo stile metal e guidata dal carismatico frontman Johannes Eckerström, sarà la special guest.

La prevendita dei biglietti inizierà il 26 settembre alle ore 10:00. I fan possono acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale o attraverso i canali social della band. Questo tour rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti i fan degli Iron Maiden, sia per coloro che li seguono da molti anni che per i nuovi ascoltatori, di vivere un’esperienza unica e celebrare la storia di uno dei gruppi metal più iconici del mondo. Con questa tornata di concerti, gli Iron Maiden continuano a dimostrare la loro influenza e la loro capacità di attrarre pubblico in tutto il mondo, consolidando il loro posto nella storia della musica rock.