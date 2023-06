Terremoto oggi Napoli, scossa magnitudo 3.6 in zona Campi Flegrei

Terremoto oggi a Napoli, registrato in zona Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 3.6, è avvenuta alle 08.44 di questa mattina, domenica 11 giugno, ad una profondità di 2.6 Km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli.

L’Osservatorio Vesuviano, ha localizzato l’epicentro nel territorio di Pozzuoli, in prossimità di via Fasano. Si tratta del secondo di due eventi sismici registrati dall’Osservatorio Vesuviano questa mattina: il primo, di magnitudo 1.6 e registrato alle 8.17, è stato localizzato in prossimità di via Antiniana alla profondità di 2,5 km.