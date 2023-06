Giulia Tramontano, oggi funerale in forma privata

“Strappati all’amore dei propri cari”. Sant’Antimo si prepara oggi al funerale di Giulia Tramontano. Nell’annuncio delle esequie sul manifesto anche il nome di Thiago, il bimbo che la 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello con almeno 37 coltellate portava in grembo. I genitori Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, i parenti e gli amici della giovane si ritroveranno per la cerimonia, che sarà in forma strettamente privata, nella parrocchia di Santa Lucia per alle 15. Nel comune a Nord di Napoli è stato dichiarato il lutto cittadino.

Ieri la sorella di Giulia, Chiara, ha nuovamente ringraziato per la vicinanza e l’affetto, chiedendo nel contempo riservatezza in un messaggio pubblicato sui social: “Grazie a tutti dell’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però – le parole della ragazza – è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti. Siamo certi che capirete, perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto”.