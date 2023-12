Tano si apre: “Scappo dal mio passato, ho perso 12 kg, che mi è successo”

A Ballando con le Stelle Lorenzo Tano ha trovato l’amore e adesso sta insieme a Lucrezia Lando. Prima della storia con la ballerina, il figlio di Rocco Siffredi ha avuto una relazione durata più di sei anni con un’altra ragazza. I due pensavano ad avere un figlio, quando la famiglia di lei è intervenuta per porre fine alla storia d’amore. Tano ha sofferto molto, ha perso 12 kg ed ha iniziato a fare pensieri brutti. Stando alle parole di Lorenzo, il suo sorriso è tornato solo adesso che al suo fianco c’è Lucrezia.

Tutto merito di Milly Cupido.



“Sono venuto a Ballando con le Stelle per scappare dalla mia vita passata, per ricominciare zero e scordare il passato e lasciarlo alle spalle. Da molto giovane mi sono messo con questa ragazza con cui mi sono trovato molto bene e ho visto il mio futuro con lei. Volevo creare una famiglia, avevo pensato molto a questa cosa e per me era importante. Dopo sei anni che stavamo insieme, avevamo 20 anni circa, parlavamo di figli, nomi e questo genere di cose. I genitori suoi hanno detto che non potevamo più stare insieme. Ho provato ad andare avanti e poi è arrivata la decisione di separarci.

Per me lei era tutto, la mia motivazione per vivere e l’amavo. Se qualcosa non andava bene io non mollavo perché sapevo che accanto a me c’era lei. Mi sono perso dopo che è finita. Mi chiedevo ‘perché devo lavorare o andare avanti se lei non c’è più?’. In un certo senso ho perso la strada che avevo segnato per la mia vita. Ho perso 12 kg, non mangiavo più. Stavo molto male e pensavo a cose molto brutte. Questa cosa l’ho vissuta senza vedere vie d’uscita. Sognavo tutti i giorni di andare a dormire e non svegliarmi più. Per me è stata molto dura e non me vergogno a dirlo. Lucrezia mi ha fatto tornare il sorriso e questa era una cosa inaspettata. Dopo questi mesi mi sento meglio. Quindi devo ringraziare lei perché sono molto più felice”.