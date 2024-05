Assalto ad un furgone della polizia penitenziaria, stava trasportando un detenuto: è evaso, il bilancio è gravissimo

Sembra di essere all’interno di un film d’azione anni Novanta ma è la pura realtà ed è successo proprio oggi. Notizia di stamattina, 14 maggio, è l’assalto a un veicolo delle autorità di polizia in cui, purtroppo, ci anche delle vittime, tre agenti della polizia penitenziaria.

Gli agenti sono stati uccisi durante un attacco al loro mezzo. L’incidente è avvenuto rapidamente mentre il loro furgone si trovava in sosta presso un casello autostradale a Eure, in Normandia, e i colpi della sparatoria sono partiti improvvisamente. Questa è la versione fornita dalla polizia, come riportato da ‘Le Figaro’.

Secondo i primi resoconti, il furgone stava trasportando un detenuto da Rouen verso il carcere di Évreux quando è stato affiancato da due veicoli. L’azione di “recupero” del detenuto da parte di alcuni malviventi armati ha visto l’intervento di un’Audi A5 bianca e una BMW Serie 5. In pochi istanti, gli agenti penitenziari sono stati colpiti dagli spari e il detenuto è riuscito a fuggire.

Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, i tre agenti della Polizia penitenziaria francese sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, si è recato presso l’unità di crisi e ha espresso le sue condoglianze tramite un post su X: “Tutti i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro colleghi”.

Anche il presidente Emmanuel Macron ha commentato l’accaduto: “L’attentato di questa mattina, che ha portato alla perdita di vite umane tra gli agenti penitenziari, ci ha sconvolti. La Nazione è solidale con le famiglie delle vittime, con i feriti e con i loro colleghi”.

L’attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l’administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous. La Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2024

Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili di questa azione organizzata e portata a termine in modo spietato. Le circostanze esatte dell’accaduto devono ancora essere chiarite. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, con il detenuto a bordo del mezzo di ritorno dal tribunale di Rouen per un’accusa di tentato omicidio e successivamente caricato sul furgone per il ritorno in cella.

Gli agenti sono stati freddati immediatamente quando il furgone si è fermato al casello autostradale di Incarville. Al momento, la A154 è stata chiusa in entrambe le direzioni di viaggio. Gli investigatori stanno cercando il detenuto e gli aggressori coinvolti nell’attacco al furgone.

Circa 200 agenti di polizia sono coinvolti nelle ricerche. Inoltre, è stato attivato il piano “Épervier” per consentire una ricerca intensiva, con posti di blocco strategici. Non è stato rivelato il nome del detenuto in fuga, ma si sa che ha 30 anni ed è stato condannato per vari reati.

