Il post Grande Fratello di Perla Vatiero fra polemiche e sfottò

Perla Vatiero è stata la vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello, la prima che ha visto convivere vip e nip sotto lo stesso tetto. La sua vita professionale dopo il reality, però, è stata spesso caratterizzata da polemiche e sfottò e una mal gestione della comunicazione. Come quando ha svelato ai suoi follower di essere “distrutta” dopo aver “finito da poco di fare le unghie“.



Anche le sue promozioni su Instagram sono spesso finite al centro delle polemiche. Le motivazioni? I brand pubblicizzati, il modo di comunicare e spesso anche la scritta ‘ADV’ posizionata ai lati delle storie.

Perla Vatiero, alcune promozioni su Instagram

Per una vita sana bisogna ridurre lo stress. Segui i consigli di Perla pic.twitter.com/8V4w0Ndcbn — Valentina Federici (@Vale_Rici) May 10, 2024

BUONA GIORNATA☀️A TUTTI 🤟 E ALLE MIE ADORATE BIMBE 😘🌹

NE APPROFITTO, IN UN ATTIMO DI PAUSA, PER COMMENTARE QUESTO ENNESIMO “ADV” RIDICOLO COME CHI L’HA FATTO !!

PERLA, OK CHE SEI IGNORANTE, MA ALMENO IL DNA DOVRESTI SAPERE COS’E’ DATO CHE SEI “LAURATA IN SCIENZE DELLE MOTO” !! pic.twitter.com/kBcKGCUowk — paul vialli (@PaulVialli) April 18, 2024

vi prego sto morendo dal ridere sksksksksk il tono di voce le pose tutto🤣🤣 ma la cosa che mi fa più ridere è la prova del phon/piega sui capelli asciutti fatti dal parrucchiere…. come dire sicuramente mi ha convinta a comprarlo 🤣 pic.twitter.com/26uRjX3C4G — 🌻 (@Ellepi) April 15, 2024

L’incontro con i fan a Napoli

Un’altra polemica più recente riguarda un suo impegno lavorativo a Napoli. Cito il titolo di Novella 2000: “Perla Vatiero incontra i fan a Napoli ma si presentano in pochi“. Che ha successivamente scritto: “Come di certo qualcuno saprà, Perla è arrivata a Napoli per un evento di lavoro che si è svolto a Piazza Dante. Proprio in questa occasione la Vatiero ha avuto modo di incontrare anche i suoi fan, che in questi mesi l’hanno sempre sostenuta e supportata. A presentarsi però sono state una manciata di persone e i video della giornata hanno in breve fatto il giro del web“.

Il video incriminato è questo qua:

@marefuorifanpage.50 Perla a Napoli a piazza Dante per l’evento dei capelli lisci o corti #mirkobrunetti #perlavatiero #perlina #perletti #mirkoeperla #perlaemirko #grandefratello ♬ suono originale – marefuorifanpage

I regali

Non sono mancate polemiche neanche sui regali ricevuti: da una parte brand di lusso come Hermes e Jacquemus, dall’altra mazzi di fiori consegnati all’assistente di turno.

Perla Vatiero ha deciso di sfruttare il momento e come possiamo biasimarla? Fra un mese tornerà Temptation Island e nel cast ci saranno altre cinque “Perle” pronte a scipparle il posto di influencer del momento. I personaggi da reality, salvo poche eccezioni, durano una stagione televisiva.