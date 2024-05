Geolier torna con un nuovo album: “Dio lo sa”

Il 7 giugno esce “Dio lo sa”, il nuovo album di Geolier. Il rapper ha anche annunciato 3 concerti che si terranno a Napoli a fine giugno.

Geolier, artista simbolo della nuova generazione di rapper italiani, torna sulle scene musicali con il suo terzo album ufficiale, “Dio Lo Sa“, annunciato per il 7 giugno. La rivelazione è arrivata in un momento di grande fermento per l’artista napoletano, segnando una tappa significativa nel suo percorso di crescita artistica e personale.

Per promuovere il nuovo album di Geolier, i calciatori del Napoli, durante il match della 36° giornata di campionato di Serie A Tim, hanno sfilato con addosso una maglietta che recitava: “Dio Lo Sa, Geolier, 7 giugno“.

Anticipazioni e Successi Precedenti

Dopo il significativo traguardo raggiunto a Sanremo 2024, dove il suo brano “I p’ me, tu p’ te” ha ottenuto il secondo posto, la carriera di Geolier ha avuto un’impennata notevole. La sua partecipazione al Festival, con un brano inedito che racconta una storia densa di emotività, ha contribuito a consolidare il suo ruolo nel panorama musicale italiano.

Il rapper aveva già riscosso molto successo con il suo precedente album, “Il Coraggio dei Bambini“, disco che ha dominato le classifiche italiane diventando il più ascoltato nel 2023 e ottenendo sei dischi di platino.

Geolier annuncia 3 concerti a Napoli

L’annuncio di “Dio Lo Sa” non è solo una promessa di nuovi successi, ma rappresenta anche un punto di svolta nella discografia di Geolier. Il titolo dell’album svela una continuità tematica con le opere precedenti ma anche la promessa di una nuova evoluzione artistica. La collaborazione con Ultimo in “L’Ultima Poesia”, e il singolo “El Pibe De Oro”, hanno infatti già iniziato a delineare il perimetro sonoro e tematico di questo nuovo progetto.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Subito dopo il lancio dell’album, Geolier ha annunciato che farà 3 concerti consecutivi, il 21, 22 e 23 giugno, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E’ una scelta che non sorprende: il rapper ha sempre dichiarato di essere profondamente attaccato alle sue radici.