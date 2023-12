Meloni punge Ferragni sulla beneficienza, la replica di Fedez

Giorgia Meloni non si è lasciata sfuggire l’occasione golosa della multa che l’Antitrust ha fatto a Chiara Ferragni per la promozione, a loro dire ingannevole, dei pandori Balocco con il suo nome.

Chiara Ferragni multata dall’Antitrust: deve pagare 1 milione di euro, la sua reazione https://t.co/GlbRnczXQF — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 16, 2023

Lo ha fatto sul palco di Atreju davanti a migliaia di elettori.

“Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari” – ha esordito alludendo palesemente a Chiara Ferragni – “Il vero modello è di chi quell’eccellenza italiana la ingegna e la produce, che ha successo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio, e ai giovani dobbiamo insegnare che creare quei prodotti è più straordinario crearli che imparare a mostrarli”.

Un’allusione chiara e palese a cui però Chiara Ferragni non ha risposto (su Instagram non pubblica storie da oltre 24 ore e l’ultima è quella in cui si dichiara in buona fede).

Il mio intervento ad #Atreju. Seguitemi in diretta https://t.co/e8M8Ii4j6n — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 17, 2023

Meloni punge Ferragni, la replica di Fedez

“Io non ho parlato fino ad ora perché la vicenda non riguarda me, mia moglie è una donna indipendente e non voglio sovra determinare nessuno. Lei stessa ha dichiarato che impugnerà questa cosa. Ma, nonostante io non sia dentro questa vicenda, mi sono preso un bel cumulo di m3rda essendo suo marito con la mia fondazione. Ci tengo a dire che sono due cose differenti: mia moglie è mia moglie e io sono io”.

Fedez ha poi aggiunto:

“Giorgia Meloni ha deciso di salire sul palco e di parlare delle priorità del paese. Manovra giovanile? Finanziaria? Pressione fiscale? No. Ha deciso di dire di diffidare delle persone che lavorano sul web. Questa è la sua priorità. Questo mi fa pensare che questo avvenimento sia stato attenzionato. E mi fa sorridere che un politico dica di diffidare di noi che lavoriamo sul web, quando dovrebbe essere il contrario”.

Il discorso di Fedez si conclude elencando quello che di buono hanno fatto lui e Chiara a differenza della politica.

Ecco il video: