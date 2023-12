Elettra pronta a diventare mamma: “Ho parlato con mio marito”

Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha ospitato Elettra Lamborghini, che ha parlato del suo periodo difficile e di come si è fatta aiutare: “Quest’anno è iniziato in maniera difficile per me. Diciamo che ho avuto un periodo di down, però poi mi sono fatta aiutare. I problemi veri sono altri, ma non è giusto sminuire i momenti complicati. Sto imparando a conoscere me stessa e a lasciare andare le cose. Non vedo l’ora arrivi il 2024“.

La cantante si è poi detta pronta ad avere un figlio, magari anche grazie all’adozione: “Questa bambina è diventata molto famosa sui social. Pare sia stata abusata dai genitori e che sia stata usata per i follower. Diciamo che è una situazione molto strana. Ha tre anni. Io ho scritto se potevo aiutare la piccola. Mi hanno detto di no, in maniera molto fredda. Non avendomi dato spiegazioni ho capito che c’era qualcosa di strano in questa pagina. Pare che sia tutto più complicato. Ho scritto all’orfanotrofio, non mi aspettavo di andarla a prendere domani, ma perché non provarci? Questa piccina mi ha fatto così tenerezza che ho voluto provarci. Sapevo quanto amore avrei potuto darle. Io sento una forte vocazione. Non cambierebbe nulla per me avere un bambino nato da me o meno“.

