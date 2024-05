Ada Alberti: oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio, le previsioni

Dopo l’oroscopo completo del mese di maggio, la nostra amata Ada Alberti è tornata con le previsioni per la settimana che va dal 13 al 19 maggio. La famosa astrologa nella sua rubrica di Mattino 5 ‘Notizie belle dalle Stelle’ ha svelato quello che ci aspetterà nei prossimi giorni.

Adina ha parlato di matrimoni, incontri con l’anima gemella, ma anche problemi con i soldi e attriti con il partner, a voi com’è andata questa volta?



Ada Alberti, oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

Avete dei progetti da portare avanti e quindi mi raccomando, osate un po’ in questo periodo e non avete paura di buttarvi per tentare e realizzare quello che avete in mente. E ricordatevi che Giove da fine mese transiterà nel segno e vi sosterrà.

Toro.

Notizie positive, avete molto appeal in questi giorni, ma anche tanta fortuna che vi viene regalata da Giove in aspetto positivo. Poi c’è Mercurio che vi favorirà le idee e potrete portare avanti progetti importanti. Questo è il momento di osare, soprattutto venerdì.

Gemelli.

Molto favorito il settore degli affari per voi, bene anche la sfera delle conoscenze. Quindi avanti tutta, uscite, fatevi sotto, ma fate anche quella telefonata molto importante. Ricordatevi di non rimandarla e quindi fatela.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Questo è ancora un periodo di sfide un po’ forti e lo sapete. Ma non dovete avere paura, perché devo dire che sarete aiutati in qualche modo e questo accadrà soprattutto questo venerdì. Questo aiuto arriverà anche in campo sentimentale.

Leone.

Sicuramente anche per voi ci sono delle belle sfide da vincere e dovete mettercela tutta per affrontarle. Infatti dovrete essere un po’ più abili, attenti e anche diplomatici, soprattutto martedì. E poi state un po’ attenti alle finanze, occhio.

Vergine.

Questa settimana sono favoriti i progetti di coppia, poi c’è anche chi incontra l’anima gemella in questo periodo. Quindi è il momento buono per la sfera dell’amore. Chi può decidere anche di sposarsi e quindi fare il grande passo. Però fate un po’ attenzione alle collaborazioni lavorative, dovete fare una nuova scelta.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Ci sono ancora delle tensioni, ma anche con il partner c’è qualcosa che non va e che dovete risolvere. Magari alla base di tutto ci sono delle questioni finanziarie, ma anche di altra natura.

Scorpione.

Lo Scorpione in questi giorni deve decidere su tante cose, deve fare delle belle scelte. Tra le cose su cui decidere c’è anche la sfera sentimentale e quindi pensate bene a come muovervi per fare il meglio possibile.

Sagittario.

Belle cose, favorite le uscite in questo periodo, potete svagarvi, così com’è favorito anche il lavoro in ambito creativo. Però attenzione, venerdì dovrete decidere qualcosa, in casa infatti c’è qualcosa che non va e lo sapete.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Questo è un periodo molto interessante per quanto riguarda il lavoro creativo e ci sono delle belle notizie. Giorni interessanti anche per quanto riguarda le cure estetiche.

Acquario.

Per voi c’è ancora denaro in uscita e queste uscite riguardano soprattutto la casa e la sfera familiare. A fine mese però Giove verrà in vostro soccorso e le cose miglioreranno. L’influsso del pianeta vi donerà una fortuna che avevate un po’ dimenticato.

Pesci.

Sarete sicuramente aiutati anche voi, ma dovrete certamente lottare di più per quanto riguarda un progetto legato alla casa e alle finanze, quindi preparatevi. Poi ricordate che Giove sarà con voi fino alla fine di questo mese.