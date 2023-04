Super Mario, il film diventa un'edizione speciale di Monopoly

Il Monopoly torna nel mondo dei videogiochi in occasione dell’uscita della pellicola Super Mario Bros., il film, che a poche settimane dall’uscita ha già battuto ogni record al botteghino. In questa nuova versione del gioco in scatola, Mario dovrà allearsi con i suoi storici amici, dal fratello Luigi alla Principessa Peach, per sconfiggere il super cattivo Bowser, che cercherà in tutti i modi di creare caos all’interno della partita. Grazie a nuove meccaniche di gioco, tra cui le caselle tubi, le partite saranno a metà strada tra gioco da tavolo e videogame.

Nel Monopoly Super Mario Bros. il film, infatti, il tabellone si trasforma nel Regno dei Funghi e le carte proprietà diventano i paesaggi visti nel film. L’obiettivo del gioco è raccogliere quante più monete possibili, scambiando e contrattando a più non posso. La pedina di Bowser si sposta nel tabellone insieme ai giocatori. Ogni volta che Bowser passa su una proprietà, questa viene convertita in modalità Game Over: se riesce a convertire tutte le proprietà, il gioco finisce. Per evitare tutto ciò, i giocatori dovranno pagare il costo della modalità Continuare per poter riscuotere l’affitto. Inoltre, se i giocatori finiscono sulla stessa casella di Bowser, dovranno affrontarlo e cercare di vincere per non finire in prigione. Chiunque finisca sopra la casella tubo teletrasporto avrà la possibilità di trasportarsi in un’altra zona del tabellone.