Questo grumo viola, che ai tempi dei romani valeva più dell’oro, ritrovato in un canale

Un pezzo di porpora tiria, un pigmento tanto raro quanto ricercato nell’antichità, noto per il suo straordinario valore superiore persino a quello dell’oro, è stato recentemente portato alla luce. La scoperta è avvenuta nel 2023 durante gli scavi nel sito del Carlisle Cricket Club, al nord dell’Inghilterra.

Qui gli archeologi stavano esplorando i resti di un imponente edificio con annesso bagno termale risalente al III secolo d.C., sotto l'impero di Settimio Severo. Questo particolare frammento, caratterizzato da un'intensa tonalità di viola e una consistenza insolitamente morbida, è stato immediatamente inviato per analisi presso l'Università di Newcastle.

Gli studi hanno confermato che il pigmento organico contenuto nel frammento includeva bromo e cera d’api, elementi distintivi della porpora tiria. Ottenere questo colore in antichità era un’impresa ardua: era necessario macinare migliaia di molluschi del Mediterraneo, un processo laborioso che conferiva al colore un valore eccezionale, simbolo di regalità e potere.

La rarità di tale materiale nel Regno Unito, specialmente in una regione così lontana dai centri nevralgici dell’Impero Romano come il Mediterraneo, aggiunge un fascino particolare a questa scoperta. Si pensa che questo frammento di porpora potrebbe essere collegato alla visita storica dell’imperatore Settimio Severo, nato nell’odierna Libia e noto per il suo viaggio nella provincia romana di Britannia nel 208 d.C. con l’intento di rafforzare il Vallo di Adriano.

