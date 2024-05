“Lui se n’è andato di casa” La coppia super Vip si lascia per la seconda volta: divorzio vicino

La prima separazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è avvenuta nel 2004, dopo un periodo di circa due anni in cui si parlava di un imminente matrimonio. La coppia, nota come “Bennifer”, ha attratto molta attenzione dai media e dai fan durante la loro relazione, ma alla fine hanno deciso di separarsi a causa delle pressioni della fama e dei loro impegni professionali. Entrambi hanno sempre parlato con rispetto l’uno dell’altro e hanno continuato a mantenere un rapporto amichevole nel corso degli anni.

Dopo diversi anni e quattro matrimoni di mezzo ( uno di Ben, 3 di Jennifer) i due si riavvicinano e celebrano le loro nozze nel 2022 a Las Vegas. Da mesi però circolano voci contrastanti sulla stabilità del loro matrimonio e oggi sembra che la coppia d’oro di Hollywood sia davvero in crisi. Secondo un insider vicino alla coppia, i due sarebbero prossimi al divorzio, nonostante le dichiarazioni d’amore che entrambi hanno rilasciato pubblicamente.

Le voci di crisi hanno preso il sopravvento nelle ultime settimane, con indizi sulla presenza di JLo da sola in occasioni pubbliche e sui presunti problemi di convivenza tra i due. L’attore, addirittura, sarebbe già uscito dalla villa da 60 milioni di dollari che condivideva con la cantante, mentre lei è alla ricerca di un’altra sistemazione per sé e i suoi figli.

Le recenti dichiarazioni di Jennifer Lopez sembrano dire il contrario:

“Mi sono serviti quasi due decenni per capire me stessa prima che l’universo si aprisse e mi permettesse di ricongiungersi con l’amore della mia vita”.

Se le indiscrezioni sui problemi tra i due dovessero essere confermate, sarebbe un altro capitolo triste per la storia d’amore tra la pop star e l’attore.

Per ora, né Jennifer Lopez né Ben Affleck hanno commentato pubblicamente le voci di crisi che circolano sulla loro relazione. Resta da vedere come evolverà la situazione e se i due saranno in grado di superare questo difficile momento insieme o se davvero saranno costretti a prendere strade separate.

Leggi anche: Jennifer Lopez ha ricevuto un regalo romantico da Ben Affleck: di che cosa si tratta