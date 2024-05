Lo scopo originale di questo particolare monolite trovato in Turchia è avvolto nel mistero

L’impero Ittita è stato tra i primi a svilupparsi nella storia dell’umanità e fu anche il primo stato che cerco di unificare le regioni interne della moderna Turchia e alcune aree del Medio oriente.

Tra i resti archeologici provenienti da questo antico impero, risalente a circa 4.000 anni fa, c’è il Grande Tempio di Hattusa, uno dei centri religiosi più importanti dell’Anatolia. Oggi presenta ancora le fondamenta di quella che era probabilmente l’area più sacra dell’impero Ittita, ma tra le rovine del tempio è possibile vedere una strana roccia, fatta di nefrite. Un minerale presente nelle rocce eruttive dopo il raffreddamento del magma.

Questa roccia ha la forma di un monolito cubico, di un colore verde-azzurrognolo. Gli abitanti del posto la chiamano “Pietra dei desideri”, ma in verità non si hanno informazioni certe sul suo originale scopo all’interno del tempio.

Secondo alcune ricostruzioni fantasiose, questo monolite potrebbe essere stato dedicato al culto della Dea Sole o essere utilizzato come altare, durante alcune manifestazioni religiose. Tuttavia, sulla sua superficie non sono mai stati trovati segni particolari che inducono a pensare che potesse essere il luogo in cui i sacerdoti compivano i sacrifici e girovagando per la regione – l’odierna provincia turca di provincia di Çorum – gli archeologi hanno trovato altri monoliti identici, molto lontani dall’aree sacre.

Il posizionamento di questa pietra all’interno del Grande tempio potrebbe quindi essere solo un caso e il suo scopo originale potrebbe essere stato quello di un banale tavolo.

L’impero ittita è famoso anche per aver utilizzato un linguaggio molto difficile da decifrare, in attesa di essere compreso da parte degli archeologi.

Gli ittiti furono anche il mitico popolo con cui combatté il faraone egiziano Ramses II, durante la battaglia di Qadesh.