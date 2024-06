Sto imparando a essere paziente

Un atteso ritorno è quello che ha avuto luogo oggi per molti fan e sudditi britannici. Infatti, Kate Middleton è tornata in scena per la prima volta dopo la preoccupante diagnosi di tumore. La principessa ha partecipato al “Trooping The Colour”, la tradizionale parata a Londra in onore del compleanno di re Carlo.

Il suo arrivo segue una breve comunicazione in cui ha annunciato a sorpresa la sua presenza. In un messaggio sui social venerdì aveva chiarito che si sarebbe unita alla famiglia reale per l’evento annuale. Il re si è detto “molto felice” della partecipazione della nuora ai festeggiamenti. Non ci sono state celebrazioni pubbliche con lei negli ultimi mesi, per questo si è spesso seguita l’onda delle indiscrezioni sulle sue condizioni.

Kate Middleton appare stupenda come sempre, in carrozza con i figli. Per questa attesissima apparizione pubblica, l’erede al trono di Inghilterra (con il marito William, si intende) ha scelto un abito bianco con fiocco al collo e un cappello a tesa larga. I fotografi non potevano che immortalarla innumerevoli volte, da ogni angolazione, prima in auto con George, Charlotte e Louis, insieme a William, e poi durante la parata in carrozza con i figli. Il marito, invece, seguiva il corteo a cavallo.

La principessa ha mostrato diversi sorrisi ai sudditi, in migliaia accorsi in massa anche se a disturbare la parata c’aveva pensato la pioggia. La sua presenza è arrivata dopo che le aspettative erano state comunque basse e non poteva essere più apprezzata di così. Il messaggio social di Kate Middleton, di colpo, aveva sorpreso tutti pubblicando una foto sui social. Appariva immersa nella natura con un look casual e lo sguardo rivolto verso il cielo: qui si annunciava la sua partecipazione al Trooping The Colour.

Nei giorni difficili ti senti debole e stanco e devi arrenderti al riposo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti meglio, vuoi sfruttare al massimo il tuo stato di benessere. Nei giorni in cui mi sento bene, è una gioia dedicarmi alla vita scolastica, alle attività che mi danno energia e positività, e a fare un po’ di lavoro da casa

La principessa aveva anche espresso grande voglia di tornare alla vita pubblica e agli eventi a contatto con i cittadini britannici che le hanno sempre dimostrato grande amore e preoccupazione. “Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del Re con la mia famiglia e spero di poter prendere parte a qualche impegno pubblico durante l’estate”.

Non tutto, però, è così facile, e Kate Middleton lo sa, poiché il percorso contro la malattia è tortuoso: “Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza, affrontando ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendere il tempo necessario per guarire”. Per la continuità con gli impegni pubblici, in ogni caso, ci vorrà ancora tempo.