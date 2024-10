Maltempo in Emilia Romagna, scuole chiuse oggi a Bologna

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna, con piogge torrenziali che hanno colpito gravemente la regione, in particolare la Città metropolitana di Bologna. Oggi, 21 settembre, nidi e scuole di tutti i gradi rimarranno chiusi per permettere le verifiche necessarie e garantire la sicurezza degli studenti. Il Comune ha anche raccomandato alle aziende e agli enti locali di incentivare lo smart working, considerando l’emergenza in corso e le strade compromesse.

Il bilancio tragico dell’ondata di maltempo include un morto e migliaia di evacuati: il corpo di un giovane disperso a Pianoro è stato ritrovato, mentre oltre 2.000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni nella provincia di Bologna. Negli ultimi giorni, la regione ha registrato oltre 175 millimetri di pioggia, caduti in meno di 24 ore, una quantità che è ben al di sopra della media storica di ottobre, leggermente superiore ai 70 millimetri.

Le conseguenze di queste piogge eccezionali sono state devastanti, con numerose zone di Bologna allagate e le reti fognarie incapaci di gestire l’enorme quantità d’acqua. È stato segnalato che i torrenti Navile e Ravone hanno esondato, infliggendo danni ulteriori. Diverse città a sinistra e destra del fiume Reno hanno subito tracimazioni, con ben 15 corsi d’acqua che hanno superato la soglia di allerta. In particolare, ci sono stati livelli critici e piene storiche su fiumi come Samoggia, Idice, Sillaro e Senio. Alcuni fiumi, come l’Idice a Castenaso e il Samoggia a Forcelli, hanno registrato livelli superiori a quelli osservati durante i dissesti idrogeologici di maggio 2023.

Una situazione di particolare gravità si è verificata a Cadelbosco di Sotto, nel reggiano, dove è stata segnalata la rottura del Canale Tassone. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza ai cittadini colpiti da questa emergenza, mentre si attende un miglioramento delle condizioni meteorologiche.