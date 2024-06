Questi due caricabatterie NOVOO sono in OFFERTA! Da prendere SUBITO

NOVOO Caricabatterie USB C è il dispositivo ideale per chi cerca una soluzione tascabile, sicura e multifunzione per caricare tanti tipi di dispositivo. Di seguito presentiamo 2 diversi modelli in super offerta tra cui scegliere.

NOVOO Caricabatterie USB C da 67W con 2 cavi PD 100 W Type-C

Caricatore da muro compatto e veloce, PPS GaN III a 3 porte. Per tanti tipi di dispositivo, ecco qualche esempio: MacBook Pro 14”, Dell XPS 13, iPad Pro, iPhone 15, Galaxy S24 Ultra. Ideato per la massima sicurezza per prevenire cortocircuiti, surriscaldamenti, ecc. Può caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Applica il Coupon del 35%!

NOVOO Caricabatterie USB C da 120W con 2 cavi PD 100W Type-C

Alternativo al primo dotato di quasi il doppio della potenza, ma garantendo ugualmente la massima sicurezza di caricamento e il fatto che sia multidispositivo. Può caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Qui il coupon è ancora più elevato, del 40%!

