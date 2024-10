Borraccia Termica KollyKolla – Acciaio Inox 350ml/500ml/750ml, Ideale per Sport e Scuola, Mantiene Caldo fino a 12 Ore e Freddo fino a 24 Ore

Price: 12,99€

Descrizione prodotto

Sport all’aperto

Adatto a vari scenari come corsa, escursionismo, allenamento e yoga.

Ciclismo

Si adatta perfettamente a biciclette, auto e zaini.

Design ideale

Che sia per il lavoro o per le attività all’aperto, soddisfa le tue esigenze per tutto il giorno.

A prova di perdite e polvere

Adatto ai portabicchieri per auto, facile da portare con te.



1 Sport

2 Ciclismo

3 Tempo libero all’aperto

4 Viaggiare

5 Riutilizzabile

Serie di borraccia KollyKolla

【Borraccia 500ml】 Questa borraccia termica per bambini è realizzata in acciaio inossidabile 18/8 di qualità alimentare, senza BPA e altre sostanze nocive, sicura e affidabile. La bottiglia liscia non ha bordi taglienti e offre una presa comoda. Questa borraccia termica è la scelta migliore per la vita quotidiana, la scuola e le attività all’aperto.

【Tecnologia di Stampa 3D】 La borraccia da 500 ml adotta una tecnologia di stampa 3D avanzata, strati tridimensionali, colori brillanti e motivi antigraffio, nessuna condensa. La bottiglia d’acqua presenta motivi amati e porta sorprese tangibili.

【Design Isolante a Doppia Parete】 Questa borraccia ha una struttura a doppia parete sottovuoto che garantisce un’ottima ritenzione del calore. Che sia una bevanda calda o fredda, può mantenere la temperatura ideale, permettendoti di gustarla in qualsiasi momento.

【Infrangibile e a Prova di Perdite】La borraccia a prova di perdite è sigillata con un anello in silicone di alta qualità per evitare perdite. Poiché la bottiglia è robusta, non devi preoccuparti che cada o si rompa. Una bottiglia leggera e resistente, adatta alla maggior parte dei portaborracce per biciclette e portabicchieri per auto.

【Ecologica e Riutilizzabile】 La borraccia in acciaio inossidabile riutilizzabile KollyKolla non è solo un investimento per la tua salute, ma anche un modo per proteggere l’ambiente. Le borracce in acciaio inossidabile di alta qualità sono la scelta perfetta per lo sport, l’escursionismo, il campeggio e i picnic.