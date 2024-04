Spice Girls: tutte e cinque riunite per il 50esimo di Victoria

Le Spice Girls, a distanza di sei anni dall’ormai iconico selfie a casa, si sono di nuovo riunite per un altro evento privato: il compleanno di Victoria.

La signora Beckham è infatti riuscita a convincere Emma, Geri, Mel B e Mel C a presenziare al suo cinquantesimo compleanno riunendo così la girl band più famosa del mondo. (Chissà se le quattro avranno fatto una colletta per il regalo? Necessitiamo sapere).

In attesa di scoprire un po’ di foto e video dell’evento, queste sono le immagini del loro arrivo al locale con tanto di festeggiata con le stampelle.

Spice Girls, la reunion nel 2019 con il tour

Nel 2019 le ragazze sono tornate in tour, ma in quell’occasione Victoria non c’era. Ospiti al Jonathan Ross Show, le Spice Girls spiegarono perché.

“Come mai Victoria non è tornata con noi per questa reunion? Sai che la cosa in realtà è piuttosto divertente. Ho visto Victoria di recente e ovviamente siamo tutte in contatto, anche perché lei fa ancora parte delle Spice Girls, ci supporta davvero e noi la supportiamo sempre. Ma lei ha sottolineato che non le è mai stato formalmente chiesto di tornare. Diciamo che noi lo abbiamo dato per scontato“. Geri: “Semplicemente non voleva farlo. Era impegnata con la sua linea di moda e lei è andata avanti. Questo non significa che non teniamo a lei. La nostra filosofia è che siamo un gruppo, non solo sul palco, ma anche nella vita e ci prendiamo cura l’una dell’altra, ci sosteniamo a vicenda e la supportiamo e lei è stata una parte enorme della nostra vita, quindi le vogliamo bene. La porta comunque è sempre aperta per lei“. Emma: “In passato ci siamo rese conto che non le piaceva più così tanto fare tutto questo, questa è la verità“.

Victoria Beckham, perché non è andata in tour con loro