Ex naufraghe sostengono Benigno dopo l’espulsione e sollevano dubbi

L’espulsione di Francesco Benigno è stato l’argomento più discusso sui social di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Peccato però che in puntata Vladimir Luxuria abbia liquidato tutto in pochi secondi con un semplice: “Non mostreremo le immagini perché sono scene non esemplari. Forse anche Francesco dovrebbe ringraziarci per il fatto che non trasmettiamo quella scena“. La decisione di non affrontare il caso ha indispettito moltissimi telespettatori che si sono lamentati su Twitter e anche due ex naufraghe sono rimaste perplesse per questa scelta.

Il sostegno di due ex naufraghe per Francesco Benigno.

Tra le ex naufraghe che hanno espresso dei dubbi in merito alle parole di Vladimir c’è anche Daniela Martani: “Francesco Benigno cosa avrà mai fatto per essere prelevato e portato via dall’isola? Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli? Mi piacerebbe capire se le immagini di quello che è successo sull’isola con relative accuse a carico di Francesco sono più gravi di quelle della rissa fra Antonella Elia e Aida Yespica in una vecchia edizione de L’Isola“.

Posso capire la scelta di non mandare in onda questa lite, ma almeno avrebbero potuto spiegarci cosa è successo prima di passare oltre con uno sbrigativo: “Si tratta di episodi di condotta non replicabile, ma chiudiamola qui“.

Francesco Benigno cosa avrà mai fatto per essere prelevato e portato via dall’isola? Perché non si possono vedere le immagini? Saranno peggio di quelle della Yespica e Antonella Elia che si presero a capelli? #isola — Daniela Martani (@dany_martani) April 18, 2024

Nadia Rinaldi su Francesco Benigno: “Non mi è sembrato corretto il mancato confronto”.