sparisce con le fedi senza lasciare traccia

Spopola sui social network un video che mostra cosa è accaduto durante un matrimonio: l’entrata in scena del paggetto con le fedi ha sorpreso ed emozionato gli sposi e tutti gli invitati.

Sorpresa durante il matrimonio di una giovane coppia. Proprio durante il momento dello scambio degli anelli, è accaduto qualcosa che ha emozionato tutti. A testimoniare quanto avvenuto è un video che, condiviso sui social network, ha conquistato il cuore di migliaia di utenti del web. Ma che fine avevano fatto dunque le fedi nuziali e dove era il paggetto che avrebbe dovuto portarle?

L’entrata a sorpresa del Golden Retriever: il cane porta le fedi per le nozze dei suoi umani

La cerimonia di nozze si è svolta a Liverpool, nel Regno Unito. La storia dei due sposi è stata raccontata in un video condiviso su Corriere TV, nel quale è stato mostrato agli utenti del web il modo con cui un dolcissimo Golden Retriever di nome Pancakes è diventato il protagonista indiscusso del matrimonio.

Gli animali domestici sono a tutti gli effetti membri importantissimi della famiglia nella quale vivono. Con i loro umani, cani e gatti trascorrono le giornate, condividono la tristezza e le difficoltà, ma anche le gioie della vita. Averli accanto in occasioni speciali è quindi estremamente importante per i loro umani. Ben consapevole di ciò, una coppia in procinto di sposarsi ha pensato di far partecipare al matrimonio anche il loro adorato quattro zampe, un cane di razza Golden Retriever dal manto dorato. Non tutto, però, è andato come previsto e nel giro di pochi minuti, il cani ha rubato la scena agli sposi.

Il matrimonio stava procedendo nel migliore dei modi. Quando è arrivato il momento dello scambio degli anelli, però, è entrato a sorpresa un paggetto inaspettato: il cagnolino Pacakes, con indosso un complero elegante di colore nero. Il quattro zampe ha percorso la navata della chiesa, intimorito dai numerosi invitati seduti. Non appena Pancakes ha visto i suoi umani all’altare non ha trattenuto la gioia e ha iniziato a correre scodinzolando allegramente per raggiungerli.

Sposi e invitati hanno accolto con gioia l’entrata in scena di Pancakes, facendosi contagiare dalla gioia e dalla felicità irrefrenabile del cane. Prese le fedi nuziali, la cerimonia è potuta proseguire alla presenza dell’affettuoso cagnolino Golden Retriever. Il video del matrimonio postato sui social network testimonia ancora una volta quanto sia importante condividere le proprie giornate con un animale domestico. (di Elisabetta Guglielmi)