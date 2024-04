Abbandonato in quel modo incredibile, quello che stavo guardando non mi sembrava vero

Nel traffico della città della California senza nessun rimorso, la storia di Chico è da brividi

Quando parliamo dell’abbandono di un animale domestico parliamo sempre di una storia di traumi profondi ma, in alcuni casi, sembra quasi incredibile che certe scene siano possibili soprattutto perché messe in atto sotto gli occhi di tutti. Questo è quello che è successo a Chico, un cucciolone californiano che è stato abbandonato in mezzo al traffico restando lì a supplicare perdono alla sua padrona che tra le auto non poteva scappare via. Una scena che ha fatto breccia nel cuore non solo di chi l’ha ripresa e che è divenuta in poco tempo emblema di quanta sofferenza si possa generare compiendo un atto criminoso di questo tipo.

Il postino riprende tutto, poi la corsa per il salvataggio di Chico

Gli episodi di abbandono sfuggono spesso agli occhi di altre persone ma quello di Chico non è stato fortunatamente tra questi. Nelle strade trafficate della California l’abbandono de cagnolone è stato infatti ripreso dal cellulare di un addetto alla consegna della posta locale che ha ripreso tutto l’accaduto. Una scena orribile quella che vede Chico che, dopo essere stato gettato fuoro dalla macchina resti quasi incredulo, girando intorno lauto quasi ferma nel traffico, sedendosi vicino lo sportello come a chiedere perdono per qualcosa di sbagliato che possa aver fatto.

Di sbagliato l’animale non ha però fatto nulla, solo la sfortuna ha fatto sì che la sua strada si incrociasse con quella di persone dal cuore di pietra in grado di abbandonare al suo destino un animale che fino all’ultimo ha mostrato tutta la sua devozione verso i suoi padroni. Per fortuna però il filmato non è rimasto nel cellulare del fattorino ma ha fatto velocemente il giro del web, finendo sotto gli occhi della persona giusta.

Con gli occhi pieni di lacrime Destiny Gomez, una volontaria sempre attiva nel cercare nuove case per animali abbandonati, ha guardato il filmato ed ha iniziato la sua mobilitazione per ritrovare il cane, “quando ho visto il filmato mi si è spezzato il cuore, non riuscivo più a tenere quel cane fuori dalla mia testa” queste le parole della donna.

La movimentazione ha però portato i risultati sperati, giri di richieste e messaggi hanno infatti fatto risalire la volontaria al luogo dell’abbandono del cucciolone ed è proprio lì che l’animale è stato trovato e “battezzato” con nome Chico. Dopo il recupero sono partite le solite prassi per assicurarsi che non vi fossero problemi di salute ma fortunatamente Chico è sembrato stare in ottima forma, i motivi del suo abbandono non sono quindi emersi, ma dopo tutto un lieto fine è arrivato perché per Chico si sono spalancate le porte di una nuova casa vicino a Palos Verdes.

Una brutta esperienza che sarà difficile da dimenticare, ma la speranza è chetale trauma reati solo un brutto ricordo mentre, invece, grazie al filmato si mobilitino le forze dell’ordine per trovare e punire coloro che si sono macchiato di tale indicibile atto di violenza.